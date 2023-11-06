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https://sputnikarabic.ae/20231106/مجلة-تكشف-عن-المصيبة-التي-ستحل-بدول-معينة-في-حال-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1082856402.html
مجلة تكشف عن المصيبة التي ستحل بدول معينة في حال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
مجلة تكشف عن المصيبة التي ستحل بدول معينة في حال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
كشفت وكالة إعلام بريطانية أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة على أفقر الدول الأعضاء في المنظمة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T06:44+0000
2023-11-06T06:44+0000
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وأشارت الصحفية بيثاني إليوت، في تقريرها المنشور على موقع "UnHerd"، إلى أن "قدرة أوكرانيا على تلقي الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية في دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة تعني أن جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا لن تكون قادرة بعد الآن على تلقي مثل هذا التمويل".وأضافت إليوت أن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي أيضًا إلى خفض الإعانات المخصصة للتنمية الزراعية بنسبة 20 في المئة، مضيفة أن حسابات الاتحاد الأوروبي الداخلية، ستتمكن بموجبها كييف، في إطار اتحاد كونفدرالي الموسع مع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا ودول شبه جزيرة البلقان، من الاعتماد على مساعدات مالية بقيمة 168 مليار يورو على مدار العام.كما لفتت الصحفية إلى مخاوف المسؤولين الأوروبيين الذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي المكون من ثلاثين دولة أو أكثر لن يتمكن من العمل بفعالية.وخلصت إليوت إلى أن "إيجاد حل وسط ربما يكون صعبا".
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مجلة تكشف عن المصيبة التي ستحل بدول معينة في حال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

06:44 GMT 06.11.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشفت وكالة إعلام بريطانية أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة على أفقر الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشارت الصحفية بيثاني إليوت، في تقريرها المنشور على موقع "UnHerd"، إلى أن "قدرة أوكرانيا على تلقي الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية في دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة تعني أن جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا لن تكون قادرة بعد الآن على تلقي مثل هذا التمويل".
Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
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وأضافت إليوت أن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي أيضًا إلى خفض الإعانات المخصصة للتنمية الزراعية بنسبة 20 في المئة، مضيفة أن حسابات الاتحاد الأوروبي الداخلية، ستتمكن بموجبها كييف، في إطار اتحاد كونفدرالي الموسع مع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا ودول شبه جزيرة البلقان، من الاعتماد على مساعدات مالية بقيمة 168 مليار يورو على مدار العام.
كما لفتت الصحفية إلى مخاوف المسؤولين الأوروبيين الذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي المكون من ثلاثين دولة أو أكثر لن يتمكن من العمل بفعالية.
وخلصت إليوت إلى أن "إيجاد حل وسط ربما يكون صعبا".
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