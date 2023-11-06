https://sputnikarabic.ae/20231106/مركبة-فضائية-ذهبت-لرصد-كويكب-وفوجئت-بوجود-قمر-متخف-خلفه-صور-وفيديو-1082868829.html

مركبة فضائية ذهبت لرصد كويكب وفوجئت بوجود قمر متخف خلفه... صور وفيديو

مركبة فضائية ذهبت لرصد كويكب وفوجئت بوجود قمر متخف خلفه... صور وفيديو

كان الكويكب الصغير الذي زارته مركبة لوسي الفضائية التابعة لـ"ناسا" هذا الأسبوع، بمثابة مفاجأة كبيرة للعلماء. اتضح أن الكويكب دينكينيش لديه صديق أنيق - قمر صغير... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T13:43+0000

2023-11-06T13:43+0000

2023-11-06T13:43+0000

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تم هذا الاكتشاف خلال تحليق يوم الأربعاء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بالقرب من دينكينيش، على بعد 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ. التقطت المركبة الفضائية صورة للزوج عندما كانت على بعد نحو 270 ميلا.وفي البيانات والصور التي تم إرسالها إلى الأرض، أكدت المركبة الفضائية أن دينكينيش لا يتجاوز عرضه نصف ميل (790 مترًا). يبلغ حجم القمر الذي يدور حوله عن كثب عُشر الميل (220 مترًا).وأرسلت وكالة "ناسا" لمركبة لوسي إلى دينكينيش كتدريب على الكويكبات الأكبر حجمًا والأكثر غموضًا الموجودة بالقرب من كوكب المشتري.وانطلقت المركبة الفضائية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وستصل إلى أول ما يسمى بكويكبات طروادة في عام 2027، وتستكشفها لمدة ست سنوات على الأقل. القائمة الأصلية المستهدفة المكونة من سبعة كويكبات تبلغ الآن 11.اسم Dinkinesh يعني "أنت رائع" في اللغة الأمهرية في إثيوبيا. وهو أيضًا الاسم الأمهري لوسي، وهي بقايا سلف بشري عمرها 3.2 مليون عام تم العثور عليها في إثيوبيا في عام 1970، والتي سميت المركبة الفضائية باسمها.وقال هال ليفيسون، كبير الباحثين في معهد أبحاث الجنوب الغربي، في بيان: "دينكينيش حقا يرقى إلى مستوى اسمه، وهذا أمر رائع".

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