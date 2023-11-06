مشاهد للحظة اعتقال عهد التميمي وحالة منزلها بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له... فيديو
© Photo / twitter/Zahi Wehbeالناشطة الفسطينية عهد التميمي لحظة اعتقالها
© Photo / twitter/Zahi Wehbe
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي وفلسطين، مشاهد توثق لحظة اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، فجر اليوم الاثنين، من منزلها في قرية النبي صالح.
وتظهر المشاهد قيام جنود إسرائيليين باقتياد التميمي من أمام منزلها، في قرية النبي صالح، مع وجود عدد من المدرعات الإسرائيلية في المنطقة.
تغطية صحفية: "لحظة اعتقال قوات الاحتــــلال للأسيرة المحررة عهد التميمي بعد اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح برام الله". pic.twitter.com/Vywyo5CvZ1— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023
بالإضافة إلى ذلك، تم تداول صورة تظهر التميمي وهي جالسة على سريرها، يقف خلفها جندي إسرائيلي.
قوات الاحتلال تعيث خرابا كبيرا في منزل عائلة الأسيرة عهد التميمي خلال اعتقالها فجر اليوم في قرية النبي صالح برام الله. pic.twitter.com/zY98oTAW8m— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 6, 2023
ونشرت والدة التميمي مشاهد لمنزل الأسرة تظهر حالة المنزل بعد مداهمته من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تعرض لتخريب في الأثاث الداخلي.
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعيد اعتقال الأسيرة المحررة #عهد_التميمي وتعيث خراباً في منزلها pic.twitter.com/JVYCyyTjYm— Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) November 6, 2023
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر، بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.