عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231106/مشاهد-للحظة-اعتقال-عهد-التميمي-وحالة-منزلها-بعد-مداهمة-القوات-الإسرائيلية-له-فيديو-1082857285.html
مشاهد للحظة اعتقال عهد التميمي وحالة منزلها بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له... فيديو
مشاهد للحظة اعتقال عهد التميمي وحالة منزلها بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي وفلسطين، مشاهد توثق لحظة اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، فجر اليوم الاثنين، من منزلها في قرية النبي... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T07:23+0000
2023-11-06T07:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082856838_0:154:972:701_1920x0_80_0_0_a33d78378e00938cbe2899497a9ff9b3.jpg
وتظهر المشاهد قيام جنود إسرائيليين باقتياد التميمي من أمام منزلها، في قرية النبي صالح، مع وجود عدد من المدرعات الإسرائيلية في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، تم تداول صورة تظهر التميمي وهي جالسة على سريرها، يقف خلفها جندي إسرائيلي.ونشرت والدة التميمي مشاهد لمنزل الأسرة تظهر حالة المنزل بعد مداهمته من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تعرض لتخريب في الأثاث الداخلي.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر، بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082856838_0:63:972:792_1920x0_80_0_0_141e60ccbaa91f4cb8582c3f1b928ad2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد للحظة اعتقال عهد التميمي وحالة منزلها بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له... فيديو

07:23 GMT 06.11.2023
© Photo / twitter/Zahi Wehbeالناشطة الفسطينية عهد التميمي لحظة اعتقالها
الناشطة الفسطينية عهد التميمي لحظة اعتقالها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / twitter/Zahi Wehbe
تابعنا عبرTelegramNabd
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي وفلسطين، مشاهد توثق لحظة اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، فجر اليوم الاثنين، من منزلها في قرية النبي صالح.
وتظهر المشاهد قيام جنود إسرائيليين باقتياد التميمي من أمام منزلها، في قرية النبي صالح، مع وجود عدد من المدرعات الإسرائيلية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تداول صورة تظهر التميمي وهي جالسة على سريرها، يقف خلفها جندي إسرائيلي.
ونشرت والدة التميمي مشاهد لمنزل الأسرة تظهر حالة المنزل بعد مداهمته من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تعرض لتخريب في الأثاث الداخلي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر، بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديوأمس, 12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала