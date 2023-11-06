https://sputnikarabic.ae/20231106/مشاهد-لمسيرة-روسية-لحظة-تدميرها-مدرعة-أوكرانية-محملة-بالذخيرة-فيديو-1082865081.html
مشاهد لمسيرة روسية لحظة تدميرها مدرعة أوكرانية محملة بالذخيرة... فيديو
مشاهد لمسيرة روسية لحظة تدميرها مدرعة أوكرانية محملة بالذخيرة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية تدمير مدرعة أوكرانية محملة بالذخائر كانت تتوجه إلى إحدى المحاور القتالية. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:01+0000
2023-11-06T12:01+0000
2023-11-06T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد لحظة قيام طائرة مسيرة روسية بتدمير مدرعة أوكرانية محملة بالذخيرة.وقد تبين أن المدرعة محملة بالذخيرة بسبب الانفجارات المتتالية على متنها، حيث دمرت المركبة من الداخل جراء الانفجارات في داخلها.وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لمسيرة روسية لحظة تدميرها مدرعة أوكرانية محملة بالذخيرة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية تدمير مدرعة أوكرانية محملة بالذخائر كانت تتوجه إلى إحدى المحاور القتالية.
وأظهرت المشاهد لحظة قيام طائرة مسيرة روسية بتدمير مدرعة أوكرانية محملة بالذخيرة.
وقد تبين أن المدرعة محملة بالذخيرة بسبب الانفجارات المتتالية على متنها، حيث دمرت المركبة من الداخل جراء الانفجارات في داخلها.
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.