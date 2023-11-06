https://sputnikarabic.ae/20231106/مصدر-أمني-مصري-استئناف-استقبال-الجرحى-والأجانب-في-معبر-رفح-1082873684.html
مصدر أمني مصري: استئناف استقبال الجرحى والأجانب في معبر رفح
مصدر أمني مصري: استئناف استقبال الجرحى والأجانب في معبر رفح
قال مصدر أمني مصري، إن معبر رفح من الجانب المصري، يستأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، اليوم الاثنين، بعد توقف دام لمدة 3... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T14:33+0000
2023-11-06T14:33+0000
2023-11-06T14:33+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار مصر الآن
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082733299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe1bb2b21c83f199aec55ca5c5eb1223.jpg
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.وقال إن 30 سيارة إسعاف مصرية تستعد لاستقبال 30 جريحا فلسطينيا عبر المعبر، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 10 آلاف قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لتتجاوز-10-آلاف-قتيل-منذ-بداية-التصعيد-1082869982.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082733299_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_728c52a0abdec4e6f60acb3b04f1f18b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مصدر أمني مصري: استئناف استقبال الجرحى والأجانب في معبر رفح
تابعنا عبر
قال مصدر أمني مصري، إن معبر رفح من الجانب المصري، يستأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، اليوم الاثنين، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.
وقال إن 30 سيارة إسعاف مصرية تستعد لاستقبال 30 جريحا فلسطينيا عبر المعبر، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى القصف
الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 10 آلاف قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل
كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.