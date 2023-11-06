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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/مقطع-فيديو-متداول-لرفض-طاقمين-من-الدبابات-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-الدخول-في-المعركة-1082869857.html
طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو
طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو
نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر طاقمي دبابات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يرفضان خوض المعركة رغم تهديدات الضابط لهما. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T13:51+0000
2023-11-06T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات دبابتين تقفان على الطريق أمام سيارة تابعة لأحد الضباط العسكريين، حيث عمد أحد الضباط إلى توقيف الدبابتين بسبب انسحابها من محور القتال.وحاول الضابط بصوت مرتفع إقناعهم بضرورة العودة و"الموت من أجل أوكرانيا"، لكن لم يكن لهذه الدعوة صدى على أفراد طاقم الدبابتين.ومن جهتهم، أوضح الجنود أنهم اتخذوا قرار التراجع وغير مستعدين للهجوم دون قذائف وغطاء لناقلات الجنود المدرعة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو

13:51 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 06.11.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Sputnik
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نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر طاقمي دبابات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يرفضان خوض المعركة رغم تهديدات الضابط لهما.
وتظهر اللقطات دبابتين تقفان على الطريق أمام سيارة تابعة لأحد الضباط العسكريين، حيث عمد أحد الضباط إلى توقيف الدبابتين بسبب انسحابها من محور القتال.
وحاول الضابط بصوت مرتفع إقناعهم بضرورة العودة و"الموت من أجل أوكرانيا"، لكن لم يكن لهذه الدعوة صدى على أفراد طاقم الدبابتين.
ومن جهتهم، أوضح الجنود أنهم اتخذوا قرار التراجع وغير مستعدين للهجوم دون قذائف وغطاء لناقلات الجنود المدرعة.
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