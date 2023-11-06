https://sputnikarabic.ae/20231106/مقطع-فيديو-متداول-لرفض-طاقمين-من-الدبابات-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-الدخول-في-المعركة-1082869857.html
طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو
طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو
نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر طاقمي دبابات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يرفضان خوض المعركة رغم تهديدات الضابط لهما. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T13:51+0000
2023-11-06T13:51+0000
2023-11-06T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات دبابتين تقفان على الطريق أمام سيارة تابعة لأحد الضباط العسكريين، حيث عمد أحد الضباط إلى توقيف الدبابتين بسبب انسحابها من محور القتال.وحاول الضابط بصوت مرتفع إقناعهم بضرورة العودة و"الموت من أجل أوكرانيا"، لكن لم يكن لهذه الدعوة صدى على أفراد طاقم الدبابتين.ومن جهتهم، أوضح الجنود أنهم اتخذوا قرار التراجع وغير مستعدين للهجوم دون قذائف وغطاء لناقلات الجنود المدرعة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو
13:51 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر طاقمي دبابات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يرفضان خوض المعركة رغم تهديدات الضابط لهما.
وتظهر اللقطات دبابتين تقفان على الطريق أمام سيارة تابعة لأحد الضباط العسكريين، حيث عمد أحد الضباط إلى توقيف الدبابتين بسبب انسحابها من محور القتال.
وحاول الضابط بصوت مرتفع إقناعهم بضرورة العودة و"الموت من أجل أوكرانيا"، لكن لم يكن لهذه الدعوة صدى على أفراد طاقم الدبابتين.
ومن جهتهم، أوضح الجنود أنهم اتخذوا قرار التراجع وغير مستعدين للهجوم دون قذائف وغطاء لناقلات الجنود المدرعة.