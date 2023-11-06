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https://sputnikarabic.ae/20231106/وزارة-التجارة-الصينية-تحتج-على-العقوبات-الأمريكية-ضد-شركاتها-بزعم--تعاونها-مع-روسيا-1082876172.html
وزارة التجارة الصينية تحتج على العقوبات الأمريكية ضد شركاتها بزعم "تعاونها مع روسيا"
وزارة التجارة الصينية تحتج على العقوبات الأمريكية ضد شركاتها بزعم "تعاونها مع روسيا"
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إنه يتعين على أمريكا وقف القمع غير المبرر للشركات ‏الصينية، وإن بكين تحتج بشدة على هذه الإجراءات.‏ 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T15:50+0000
2023-11-06T15:50+0000
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واعتبرت في بيان لها، أنها "عقوبة أحادية نموذجية، وولاية قضائية طويلة الذراع من قبل أمريكا".وفي الأسبوع الماضي، فرضت أمريكا عقوبات على عشرات الشركات، من تركيا والإمارات العربية المتحدة، والصين، بزعم توريد سلع ذات استخدام مزدوج للمجمع الصناعي العسكري الروسي.وذكرت المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان له، أن "الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد واحتجاجه الحازم".وأضاف أن "الصين تحث الجانب الأمريكي على الوقف الفوري لقمعه غير المعقول للشركات الصينية"، مضيفا أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، وفقا لصحيفة "بيبول ديلي" الصينية.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن البلاد ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها في ضوء العقوبات الأمريكية الجديدة.وأضاف أن "بكين عارضت دائما بشدة تعميم مفهوم أمريكا للأمن القومي، وإساءة استغلال سلطتها لقمع الشركات الصينية".وأكد وانغ أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الشركات الصينية على أساس "العلاقات مع روسيا" هي "عمل نموذجي للإكراه الاقتصادي والاضطهاد الأحادي الجانب".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح الشهر الماضي، من منصة المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" بأن روسيا والصين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي على المدى الطويل.
https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-الولايات-المتحدة-تجبر-الحلفاء-على-إفساد-العلاقات-مع-روسيا-والصين-1082026203.html
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الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

وزارة التجارة الصينية تحتج على العقوبات الأمريكية ضد شركاتها بزعم "تعاونها مع روسيا"

15:50 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
علم الصين
© AFP 2023 / GREG BAKER
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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إنه يتعين على أمريكا وقف القمع غير المبرر للشركات ‏الصينية، وإن بكين تحتج بشدة على هذه الإجراءات.‏
واعتبرت في بيان لها، أنها "عقوبة أحادية نموذجية، وولاية قضائية طويلة الذراع من قبل أمريكا".
وفي الأسبوع الماضي، فرضت أمريكا عقوبات على عشرات الشركات، من تركيا والإمارات العربية المتحدة، والصين، بزعم توريد سلع ذات استخدام مزدوج للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وذكرت المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان له، أن "الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد واحتجاجه الحازم".
وأضاف أن "الصين تحث الجانب الأمريكي على الوقف الفوري لقمعه غير المعقول للشركات الصينية"، مضيفا أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، وفقا لصحيفة "بيبول ديلي" الصينية.
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وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن البلاد ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها في ضوء العقوبات الأمريكية الجديدة.
وأضاف أن "بكين عارضت دائما بشدة تعميم مفهوم أمريكا للأمن القومي، وإساءة استغلال سلطتها لقمع الشركات الصينية".
وأكد وانغ أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الشركات الصينية على أساس "العلاقات مع روسيا" هي "عمل نموذجي للإكراه الاقتصادي والاضطهاد الأحادي الجانب".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح الشهر الماضي، من منصة المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" بأن روسيا والصين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي على المدى الطويل.
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