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https://sputnikarabic.ae/20231106/وزير-أوكراني-يهدد-بشكل-مبطن-بأزمة-لها-عواقب-على-كامل-أوروبا-1082861477.html
وزير أوكراني يهدد بأزمة لها عواقب على كامل أوروبا
وزير أوكراني يهدد بأزمة لها عواقب على كامل أوروبا
صرح وزير المال في أوكرانيا، سيرغي مارشينكو، أن أوروبا قد تواجه ارتفاع الأسعار وتدفقات هجرة جديدة في حالة حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T09:52+0000
2023-11-06T10:01+0000
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وقال مارشينكو: "قد تكون لها (الأزمة) عواقب... بسبب الهجرة... بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، وربما النفط والغاز".وأشار في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا ستكون لها عواقب على "أوروبا بأكملها".وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزمة مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية. وأوضح أن بودابست ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027، وقدمت اقتراحًا للدول بزيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز تنافسية الاتحاد. ومن ضمن هذا المبلغ، يقترح تخصيص 50 مليار يورو كمنح وقروض لأوكرانيا خلال الأربع السنوات المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20231026/المجر-تدعو-دول-الاتحاد-الأوروبي-إلى-وضع-استراتيجية-جديدة-للتعامل-مع-أوكرانيا-1082493145.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير أوكراني يهدد بأزمة لها عواقب على كامل أوروبا

09:52 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 06.11.2023)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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صرح وزير المال في أوكرانيا، سيرغي مارشينكو، أن أوروبا قد تواجه ارتفاع الأسعار وتدفقات هجرة جديدة في حالة حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.
وقال مارشينكو: "قد تكون لها (الأزمة) عواقب... بسبب الهجرة... بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، وربما النفط والغاز".
وأشار في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا ستكون لها عواقب على "أوروبا بأكملها".
وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزمة مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية. وأوضح أن بودابست ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".
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وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027، وقدمت اقتراحًا للدول بزيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز تنافسية الاتحاد. ومن ضمن هذا المبلغ، يقترح تخصيص 50 مليار يورو كمنح وقروض لأوكرانيا خلال الأربع السنوات المقبلة.
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