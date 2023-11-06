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https://sputnikarabic.ae/20231106/وزير-لبناني-حزب-الله-يعتمد-المشاغلة-والرد-المناسب-ولا-ثقة-بالمؤسسات-الدولية-1082858995.html
وزير لبناني: حزب الله يعتمد المشاغلة والرد المناسب ولا ثقة بالمؤسسات الدولية
وزير لبناني: حزب الله يعتمد المشاغلة والرد المناسب ولا ثقة بالمؤسسات الدولية
أكد وزير العمل في الحكومة اللبنانية، مصطفى بيرم، أن حزب الله يتصرف بطريقة حكيمة ومدروسة وموزونة، وهو وضع هدف المشاغلة وضرب الاستعلام والاستخبار الإسرائيلي، عبر... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T09:02+0000
2023-11-06T09:02+0000
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وفي حديث لراديو"سبوتنيك"، أشار إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي للمدنيين وتحويل ثلاثة أطفال إلى جثث متفحمة جريمة موصوفة، لأن إسرائيل تدرك من كان داخل السيارة المستهدفة، محذرا من خطورة هذا التطور الذي يندرج في إطار جر حزب الله إلى الحرب، لكنه أكد أن الحزب لا يعمل بطريقة انفعالية، إنما إسرائيل كرست بالأمس معادلة وجوب حماية المدنيين والرد المناسب على استهدافهم.وشدد على أن الرسالة اللبنانية هي بضرورة حصر المعركة بالعسكريين وعناصر المقاومة بعيدا عن استهداف أي مدني.وقال بيرم: "الإسرائيلي في عجزه في الميدان لم يستطع أن يستعيد المبادرة، لذا يلجأ اليوم إلى توسيع دائرة العدوان نحو استهداف المدنيين، لكن عليه أن يحسبها جيدا لأن الرد سيأتي حاسما وسريعا".وعن الشكوى التي يعتزم وزير الخارجية اللبنانية تقديمها إلى الأمم المتحدة، رأى بيرم أن ذلك من واجب الوزير، لكن لبنان لا يعوّل على المؤسسات الدولية التي بات واضحا أنها منحازة وفقدت مصداقيتها أمام المذابح والمحارق التي تحصل في غزة أمام مرأى العالم، محملا الإدارة الأميركية مسؤولية دم كل طفل بريء نتيجة تقاعس المنظمات الدولية، ما يكرس شريعة الغاب بين الدول.ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، قصف سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الإسرائيلية-تقصف-الناقورة-واللبونة-جنوبي-لبنان-1082857819.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم

وزير لبناني: حزب الله يعتمد المشاغلة والرد المناسب ولا ثقة بالمؤسسات الدولية

09:02 GMT 06.11.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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حصري
أكد وزير العمل في الحكومة اللبنانية، مصطفى بيرم، أن حزب الله يتصرف بطريقة حكيمة ومدروسة وموزونة، وهو وضع هدف المشاغلة وضرب الاستعلام والاستخبار الإسرائيلي، عبر الكاميرات والأجهزة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، معتمدًا معادلة القوة العاقلة.
وفي حديث لراديو"سبوتنيك"، أشار إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي للمدنيين وتحويل ثلاثة أطفال إلى جثث متفحمة جريمة موصوفة، لأن إسرائيل تدرك من كان داخل السيارة المستهدفة، محذرا من خطورة هذا التطور الذي يندرج في إطار جر حزب الله إلى الحرب، لكنه أكد أن الحزب لا يعمل بطريقة انفعالية، إنما إسرائيل كرست بالأمس معادلة وجوب حماية المدنيين والرد المناسب على استهدافهم.
وشدد على أن الرسالة اللبنانية هي بضرورة حصر المعركة بالعسكريين وعناصر المقاومة بعيدا عن استهداف أي مدني.
وقال بيرم: "الإسرائيلي في عجزه في الميدان لم يستطع أن يستعيد المبادرة، لذا يلجأ اليوم إلى توسيع دائرة العدوان نحو استهداف المدنيين، لكن عليه أن يحسبها جيدا لأن الرد سيأتي حاسما وسريعا".
وعن الشكوى التي يعتزم وزير الخارجية اللبنانية تقديمها إلى الأمم المتحدة، رأى بيرم أن ذلك من واجب الوزير، لكن لبنان لا يعوّل على المؤسسات الدولية التي بات واضحا أنها منحازة وفقدت مصداقيتها أمام المذابح والمحارق التي تحصل في غزة أمام مرأى العالم، محملا الإدارة الأميركية مسؤولية دم كل طفل بريء نتيجة تقاعس المنظمات الدولية، ما يكرس شريعة الغاب بين الدول.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان
08:09 GMT
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، قصف سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
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