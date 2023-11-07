https://sputnikarabic.ae/20231107/أبو-الغيط-مشاهد-القتل-والرعب-في-غزة-ستستمر-في-ذاكرة-الأجيال-لعقود-قادمة-1082899830.html

أبو الغيط: مشاهد القتل والرعب في غزة ستستمر في ذاكرة الأجيال لعقود قادمة

أبو الغيط: مشاهد القتل والرعب في غزة ستستمر في ذاكرة الأجيال لعقود قادمة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة، ‏فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان‎. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T12:22+0000

2023-11-07T12:22+0000

2023-11-07T12:25+0000

جامعة الدول العربية

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وصرّح، جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد خلال اللقاء على أن الوضع في غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلا عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع، الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين".وذكر المتحدث أن "أبو الغيط، أوضح للمفوض السامي أن هناك شعورا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يوميا على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتًا إضافيًا لممارسة المزيد منها".ونقل رشدي، عن أبو الغيط، قوله إن "العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرا من مغبة انعكاساته مستقبلا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، كما حذر من أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال والمضي قدما في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف".وأشار المتحدث إلى "تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن هذه الأزمة الصعبة تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف شجاعة، تتميز بالوضوح الأخلاقي وتُعلي القيم الإنسانية، مثمنا ما جاء في تصريحات المفوض السامي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وإلى وقف الهجمات على المدنيين، مع أهمية البحث عن حل دائم يستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".كما أضاف المتحدث أن "أبو الغيط ثمّن كذلك دعوة المفوض السامي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي، وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-قصف-غزة-واقتحامات-واسعة-بالضفة-الغربية-صور-وفيديو--1082883383.html

https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-الوزارء-الإسرائيلي-السابق-يحذر-من-نفاذ-الوقت-لتنفيذ-مهمة-الجيش-في-غزة-1082898045.html

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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل