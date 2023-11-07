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https://sputnikarabic.ae/20231107/أرقام-تكشف-تفاقم-الوضع-الإنساني-في-غزة-خلال-شهر--1082908784.html
أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر
أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، وإصابة حوالي 24 ألف آخرين، خلال شهر واحد من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتحديدا منذ الـ7... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:57+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر

14:57 GMT 07.11.2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، وإصابة حوالي 24 ألف آخرين، خلال شهر واحد من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتحديدا منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر - سبوتنيك عربي
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