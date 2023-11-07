https://sputnikarabic.ae/20231107/أرقام-تكشف-تفاقم-الوضع-الإنساني-في-غزة-خلال-شهر--1082908784.html
أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر
أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، وإصابة حوالي 24 ألف آخرين، خلال شهر واحد من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتحديدا منذ الـ7... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:57+0000
2023-11-07T14:57+0000
2023-11-07T14:57+0000
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أرقام تكشف تفاقم الوضع الإنساني في غزة خلال شهر
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، وإصابة حوالي 24 ألف آخرين، خلال شهر واحد من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتحديدا منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.