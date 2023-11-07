أطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي... فيديو وصور
14:29 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 07.11.2023)
© Sputnik . Zahraa Al Amirأطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي
© Sputnik . Zahraa Al Amir
حصري
نفذ عشرات الأطفال من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الثلاثاء، اعتصامًا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في بيروت، تضامنًا مع أطفال قطاع غزة، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية وقتل الأطفال.
وردد الأطفال المشاركين في الوقفة التضامنية هتافات داعمة لفلسطين ولأطفال غزة، مطالبين بوقف الحرب.
وقالت الناشطة في المؤسسات الفلسطينية، أم بيسان لوكالة "سبوتنيك" إن "أطفال روضات مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، أمام الصليب الأحمر الدولي اليوم للتعبير والتضامن مع أطفال غزة والقلب مكسور".
وأضافت: "الأطفال هنا يتضامنون مع أطفال غزة لأنه يجب وقف الحصار وحماية الأطفال بكل الوسائل، ونحن هنا أمام الصليب الأحمر الدولي لأنه قادر أن يقول كلمة حق، ونطلب منهم حماية أطفالنا بشكل مباشر".
© Sputnik . Zahraa Al Amirأطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي
أطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأشارت أم بيسان إلى أن "التحركات دائمة في مخيمات لبنان، وبنفس الوقت الأطفال يسمعون الأخبار ويعلمون ما الذي يجري في غزة، لأن التربية تتم الآن من خلال المأساة التي نراها يوميًا من خلال التلفزيون والأخبار، وبنفس الوقت أطفالنا بات لديهم وعي وطني، وهم من يطالبون بوقف الحصار والقتل في غزة".
وأكدت على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وتحرير الوطن.
© Sputnik . Zahraa Al Amirأطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي
أطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأضافت أن "فلسطين عربية بالنهاية، ونأسف أن كل حكام العرب وكل الدول لم تقف مع الشعب الفلسطيني، حقوق الإنسان والطفل غائبين".