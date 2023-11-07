https://sputnikarabic.ae/20231107/أمريكا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-تغير-سلوك-زيلينسكي-1082895471.html

أمريكا تدق "ناقوس الخطر" بسبب تغير سلوك زيلينسكي

أمريكا تدق "ناقوس الخطر" بسبب تغير سلوك زيلينسكي

صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن صورة "القديس" زيلينسكي، في الخارج اختفت، وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية تصور الرئيس... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T09:40+0000

2023-11-07T09:40+0000

2023-11-07T09:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082388495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c156b609df4b23348e3a3eb5de2a819a.jpg

في مقابلة مع قناة "ستيفن جاردنر" على "يوتيوب"، قال جونسون: "صورة زيلينسكي، التي وصفتها وسائل الإعلام الأجنبية تشبه شخصية من فيلم "بانكر" عن الأيام الأخيرة من حياة هتلر، كان يجلس هناك ويصرخ باستمرار على من حوله".ووفقا لجونسون، يشهد العالم الآن الموت البطيء لأوكرانيا، قد أضاع زيلينسكي أخيرا الفرصة لتحويل الوضع لصالحه، وأضاف أن الغرب لم يعد مهتما بكييف بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، نشرت مجلة "تايم"، مقالًا يقول إن اعتقاد الرئيس الأوكراني بانتصار مفترض في الصراع مع روسيا، حتى على الرغم من النكسات في القتال، يعيق محاولات فريقه للتوصل إلى استراتيجيات وأفكار جديدة.وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن أوكرانيا ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية، حتى لو قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتسليم جميع الأسلحة الموعودة، في حين أن المسؤولين المحليين "يسرقون كما لو أنه لا يوجد غد"، وكتبت أن زيلينسكي يشعر بالخيانة من قبل حلفائه، الذين تركوه دون الوسائل اللازمة لكسب الصراع مع روسيا.في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن العالم بدأ يتعب من الصراع، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم