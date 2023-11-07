عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/أمريكا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-تغير-سلوك-زيلينسكي-1082895471.html
أمريكا تدق "ناقوس الخطر" بسبب تغير سلوك زيلينسكي
أمريكا تدق "ناقوس الخطر" بسبب تغير سلوك زيلينسكي
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن صورة "القديس" زيلينسكي، في الخارج اختفت، وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية تصور الرئيس... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T09:40+0000
2023-11-07T09:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082388495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c156b609df4b23348e3a3eb5de2a819a.jpg
في مقابلة مع قناة "ستيفن جاردنر" على "يوتيوب"، قال جونسون: "صورة زيلينسكي، التي وصفتها وسائل الإعلام الأجنبية تشبه شخصية من فيلم "بانكر" عن الأيام الأخيرة من حياة هتلر، كان يجلس هناك ويصرخ باستمرار على من حوله".ووفقا لجونسون، يشهد العالم الآن الموت البطيء لأوكرانيا، قد أضاع زيلينسكي أخيرا الفرصة لتحويل الوضع لصالحه، وأضاف أن الغرب لم يعد مهتما بكييف بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، نشرت مجلة "تايم"، مقالًا يقول إن اعتقاد الرئيس الأوكراني بانتصار مفترض في الصراع مع روسيا، حتى على الرغم من النكسات في القتال، يعيق محاولات فريقه للتوصل إلى استراتيجيات وأفكار جديدة.وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن أوكرانيا ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية، حتى لو قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتسليم جميع الأسلحة الموعودة، في حين أن المسؤولين المحليين "يسرقون كما لو أنه لا يوجد غد"، وكتبت أن زيلينسكي يشعر بالخيانة من قبل حلفائه، الذين تركوه دون الوسائل اللازمة لكسب الصراع مع روسيا.في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن العالم بدأ يتعب من الصراع، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082388495_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_b137f481e1a1dfc9604284eb42d3f449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أمريكا تدق "ناقوس الخطر" بسبب تغير سلوك زيلينسكي

09:40 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن صورة "القديس" زيلينسكي، في الخارج اختفت، وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية تصور الرئيس الأوكراني على أنه مجنون.
في مقابلة مع قناة "ستيفن جاردنر" على "يوتيوب"، قال جونسون: "صورة زيلينسكي، التي وصفتها وسائل الإعلام الأجنبية تشبه شخصية من فيلم "بانكر" عن الأيام الأخيرة من حياة هتلر، كان يجلس هناك ويصرخ باستمرار على من حوله".

وأشار جونسون إلى أن الرئيس الأوكراني انقطع عن الواقع، في الآونة الأخيرة، واستمر في إصراره على مواصلة العمليات العسكرية غير المجدية.

ووفقا لجونسون، يشهد العالم الآن الموت البطيء لأوكرانيا، قد أضاع زيلينسكي أخيرا الفرصة لتحويل الوضع لصالحه، وأضاف أن الغرب لم يعد مهتما بكييف بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني سابق يلمح إلى تورط زيلينسكي باغتيال مساعد قائد القوات الأوكرانية
08:19 GMT
وفي وقت سابق، نشرت مجلة "تايم"، مقالًا يقول إن اعتقاد الرئيس الأوكراني بانتصار مفترض في الصراع مع روسيا، حتى على الرغم من النكسات في القتال، يعيق محاولات فريقه للتوصل إلى استراتيجيات وأفكار جديدة.
وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن أوكرانيا ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية، حتى لو قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتسليم جميع الأسلحة الموعودة، في حين أن المسؤولين المحليين "يسرقون كما لو أنه لا يوجد غد"، وكتبت أن زيلينسكي يشعر بالخيانة من قبل حلفائه، الذين تركوه دون الوسائل اللازمة لكسب الصراع مع روسيا.
في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن العالم بدأ يتعب من الصراع، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 07:38 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала