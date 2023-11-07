https://sputnikarabic.ae/20231107/إعلام-إيراني-ينشر-فيديو-لـصواريخ-أعدها-حزب-الله-لاستهداف-حاملات-الطائرات-الأمريكية-1082894022.html

إعلام إيراني ينشر فيديو لـ"صواريخ أعدها حزب الله لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية"

إعلام إيراني ينشر فيديو لـ"صواريخ أعدها حزب الله لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية"

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، فيديو لصواريخ تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T08:39+0000

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وقالت وكالة "إيران بالعربي"، إن "هذه الصواريخ التي أعدها حزب الله لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية"، على حد قولها.وبحسب الفيديو، تظهر المشاهد صواريخ من طراز "نور" المضادة للسفن البحرية.وقال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة الماضية، في رسالة إلى الأمريكيين، خلال الاحتفال التّكريمي، الذي نظمه الحزب لـ"الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات العسكرية الدائرة على الحدود مع جنوب لبنان": "أساطيلكم في البحر المتوسط لن تخيفنا في يوم من الأيام، ولقد أعددنا لها عدتها أيضا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231106/صحيفة-واشنطن-تبعث-برسالة-تحذير-لإيران-وحزب-الله-في-حال-شن-هجمات-ضد-إسرائيل-1082861294.html

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