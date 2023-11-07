https://sputnikarabic.ae/20231107/إعلام-عدم-فعالية-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-ضد-روسيا-تقض-مضجع-بايدن--1082903917.html
إعلام: عدم فعالية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية ضد روسيا تقض مضجع بايدن
إعلام: عدم فعالية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية ضد روسيا تقض مضجع بايدن
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بالقلق إزاء مشكلات القوات الأوكرانية على الجبهة، فضلاً عن حقيقة أن صواريخ "أتاكمز" غير قادرة على... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T13:57+0000
2023-11-07T13:57+0000
2023-11-07T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:489:2404:1841_1920x0_80_0_0_86976f1585ee98a0159aa6ea159ca1cd.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد أعطت أمريكا زيلينسكي جميع الأسلحة التي طلبها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى. الآن هو (بايدن) يخشى أن صواريخ "أتاكمز" لن تساعد الأوكرانيين حقًا".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يحاول بايدن الآن احتواء الاستياء من القتال في أوكرانيا، الذي يغذيه الشعور بأن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية قد أُهدرت، وأنه حتى الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لم تتمكن من التغلب على المقاومة القوية للجيش الروسي.وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القرار الأمريكي بنقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، بأن روسيا ستكون قادرة على صد هذه الهجمات، وأن مثل هذا القرار يعد خطأ أمريكيا آخر لن يغير الوضع على الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-الروسية-تدمير-10-طائرات-أوكرانية-ومروحية-واحدة-و-اعتراض-4-صواريخ-أتاكمز-1082773407.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:263:2404:2066_1920x0_80_0_0_48a5317e28bac1a2d69924b2293299b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: عدم فعالية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية ضد روسيا تقض مضجع بايدن
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بالقلق إزاء مشكلات القوات الأوكرانية على الجبهة، فضلاً عن حقيقة أن صواريخ "أتاكمز" غير قادرة على تغيير ميزان القوى.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد أعطت أمريكا زيلينسكي جميع الأسلحة التي طلبها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى. الآن هو (بايدن) يخشى أن صواريخ "أتاكمز" لن تساعد الأوكرانيين حقًا".
وأشار إلى أن بايدن يشعر بالقلق أيضًا من حقيقة أن بعض الدول التي تدعم نظام كييف بدأت في إظهار الشكوك.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يحاول بايدن الآن احتواء الاستياء من القتال في أوكرانيا، الذي يغذيه الشعور بأن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية قد أُهدرت، وأنه حتى الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لم تتمكن من التغلب على المقاومة القوية للجيش الروسي.
صاروخ "أتاكمز" هو صاروخ باليستي تكتيكي تشغيلي صممته شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin). ولم تعلن واشنطن رسميًا بعد عن تسليم أنظمة صاروخية يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر.
وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القرار الأمريكي بنقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، بأن روسيا ستكون قادرة على صد هذه الهجمات، وأن مثل هذا القرار يعد خطأ أمريكيا آخر لن يغير الوضع على الجبهة.