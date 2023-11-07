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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/إعلام-عدم-فعالية-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-ضد-روسيا-تقض-مضجع-بايدن--1082903917.html
إعلام: عدم فعالية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية ضد روسيا تقض مضجع بايدن
إعلام: عدم فعالية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية ضد روسيا تقض مضجع بايدن
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بالقلق إزاء مشكلات القوات الأوكرانية على الجبهة، فضلاً عن حقيقة أن صواريخ "أتاكمز" غير قادرة على... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T13:57+0000
2023-11-07T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد أعطت أمريكا زيلينسكي جميع الأسلحة التي طلبها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى. الآن هو (بايدن) يخشى أن صواريخ "أتاكمز" لن تساعد الأوكرانيين حقًا".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يحاول بايدن الآن احتواء الاستياء من القتال في أوكرانيا، الذي يغذيه الشعور بأن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية قد أُهدرت، وأنه حتى الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لم تتمكن من التغلب على المقاومة القوية للجيش الروسي.وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القرار الأمريكي بنقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، بأن روسيا ستكون قادرة على صد هذه الهجمات، وأن مثل هذا القرار يعد خطأ أمريكيا آخر لن يغير الوضع على الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الدفاع-الروسية-تدمير-10-طائرات-أوكرانية-ومروحية-واحدة-و-اعتراض-4-صواريخ-أتاكمز-1082773407.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: عدم فعالية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية ضد روسيا تقض مضجع بايدن

13:57 GMT 07.11.2023
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© US Air Force / Joe Davila
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بالقلق إزاء مشكلات القوات الأوكرانية على الجبهة، فضلاً عن حقيقة أن صواريخ "أتاكمز" غير قادرة على تغيير ميزان القوى.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد أعطت أمريكا زيلينسكي جميع الأسلحة التي طلبها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى. الآن هو (بايدن) يخشى أن صواريخ "أتاكمز" لن تساعد الأوكرانيين حقًا".

وأشار إلى أن بايدن يشعر بالقلق أيضًا من حقيقة أن بعض الدول التي تدعم نظام كييف بدأت في إظهار الشكوك.

جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات أوكرانية ومروحية واحدة و اعتراض 4 صواريخ "أتاكمز"
3 نوفمبر, 11:49 GMT
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يحاول بايدن الآن احتواء الاستياء من القتال في أوكرانيا، الذي يغذيه الشعور بأن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية قد أُهدرت، وأنه حتى الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لم تتمكن من التغلب على المقاومة القوية للجيش الروسي.

صاروخ "أتاكمز" هو صاروخ باليستي تكتيكي تشغيلي صممته شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin). ولم تعلن واشنطن رسميًا بعد عن تسليم أنظمة صاروخية يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر.

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القرار الأمريكي بنقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، بأن روسيا ستكون قادرة على صد هذه الهجمات، وأن مثل هذا القرار يعد خطأ أمريكيا آخر لن يغير الوضع على الجبهة.
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