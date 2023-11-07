عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/إعلام-فرنسي-يحذر-من-تحول-بوصلة-الدعم-الغربي-من-كييف-إلى-تل-أبيب-1082894176.html
إعلام فرنسي يحذر من تحول بوصلة الدعم الغربي من كييف إلى تل أبيب
إعلام فرنسي يحذر من تحول بوصلة الدعم الغربي من كييف إلى تل أبيب
صرّحت صحيفة فرنسية، أن الوضع الحالي في الصراع في أوكرانيا، يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T08:43+0000
2023-11-07T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
إسرائيل
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وقالت الصحيفة: "التهديدات التي يتعرض لها الأوكرانيون تتزايد على الساحة الدولية وعلى خط المواجهة، وينبغي على كييف أن تستعد لشتاء صعب بشكل خاص في مواجهة ضعف الدعم الأمريكي وتغير المزاج العام في أوروبا، وأي فرصة لرؤية انقسام بين الأوروبيين هي ببساطة نعمة لبوتين".وأضافت، بالقول: "هناك خطر من أن يتم الآن توزيع الموارد الأمريكية على حساب أوكرانيا".وقالت صحيفة "ليكسبريس": "في الوقت الحالي، تم شحن 30 بالمئة فقط من الذخيرة الموعودة، علاوة على ذلك، وفقًا للتقديرات الجديدة، فإن الطلبات المقدمة غير كافية لإنجاز المهمة، التي حددتها أوكرانيا".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html
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روسيا, العالم, إسرائيل
روسيا, العالم, إسرائيل

إعلام فرنسي يحذر من تحول بوصلة الدعم الغربي من كييف إلى تل أبيب

08:43 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYدبابات ميركافا الإسرائيلية في مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان
دبابات ميركافا الإسرائيلية في مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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صرّحت صحيفة فرنسية، أن الوضع الحالي في الصراع في أوكرانيا، يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت الصحيفة: "التهديدات التي يتعرض لها الأوكرانيون تتزايد على الساحة الدولية وعلى خط المواجهة، وينبغي على كييف أن تستعد لشتاء صعب بشكل خاص في مواجهة ضعف الدعم الأمريكي وتغير المزاج العام في أوروبا، وأي فرصة لرؤية انقسام بين الأوروبيين هي ببساطة نعمة لبوتين".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية، تخشى بشكل متزايد من تحول انتباه الحلفاء الغربيين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا إلى إسرائيل.

وأضافت، بالقول: "هناك خطر من أن يتم الآن توزيع الموارد الأمريكية على حساب أوكرانيا".

وفقا للصحيفة، فإن الدول الأوروبية فشلت في الوفاء بالالتزام، الذي قطعته على نفسها بتزويد الأسلحة لأوكرانيا، في الربيع الماضي.

وقالت صحيفة "ليكسبريس": "في الوقت الحالي، تم شحن 30 بالمئة فقط من الذخيرة الموعودة، علاوة على ذلك، وفقًا للتقديرات الجديدة، فإن الطلبات المقدمة غير كافية لإنجاز المهمة، التي حددتها أوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني سابق يلمح إلى تورط زيلينسكي باغتيال مساعد قائد القوات الأوكرانية
08:19 GMT
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
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