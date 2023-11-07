https://sputnikarabic.ae/20231107/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بنسبة-تزيد-عن-27-في-المئة-خلال-عام-تقريبا-1082886042.html

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة تزيد على 27 % خلال عام تقريبا

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة تزيد على 27 % خلال عام تقريبا

كشفت بيانات الجمارك الصينية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بنسبة 23.7%،... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T05:24+0000

2023-11-07T05:24+0000

2023-11-07T05:45+0000

اقتصاد

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وأشارت البيانات الحكومية الصينية، أنه "خلال الفترة الأخيرة زودت الصين جارتها الشمالية ببضائع بقيمة 90.076 مليار دولار، بزيادة قدرها 52.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها، من عام 2022، وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين بنسبة 12.4 في المئة، لتصل إلى 106.405 مليار دولار".وبشكل منفصل، في أكتوبر الماضي، بلغ التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 19.8 مليار دولار، وصدّرت روسيا بضائع بقيمة 11.1 مليار دولار إلى الصين، واستوردت سلعًا منها بقيمة 8.68 مليار دولار.وفي نهاية عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 29.3 في المئة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 190.271 مليار دولار.وحدد زعيما روسيا والصين، في وقت سابق، هدف مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل من 100 مليار دولار سنويا، في عام 2018، إلى 200 مليار، بحلول عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20231106/وزارة-التجارة-الصينية-تحتج-على-العقوبات-الأمريكية-ضد-شركاتها-بزعم--تعاونها-مع-روسيا-1082876172.html

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