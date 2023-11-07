الأرض تتعرض لعاصفة مغناطيسية "قوية"... فيديو
عاصفة مغناطيسية
© Photo / NASA's Marshall Space Flight Center
تعرض كوكب الأرض، يوم الأحد الماضي، الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لعاصفة مغناطيسية أرضية قوية.
ونتج عن العاصفة عرض ضوئي رائع للشفق القطبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وأبلغ مراقبو السماء في جميع أنحاء العالم، عن رصدهم لأضواء شمالية، تصل جنوبا حتى اليونان وتركيا، وفقا لموقع "Space".
ووصلت قوة اضطراب المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، وقت التعرض للعاصفة، إلى مستوى "جي 3"، على مقياس من 5 درجات، تستخدمه الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، لتقييم شدة أحداث الطقس الفضائي.
و"جي 3" يعني "قوي"، بينما هناك مستوى "جي 5" الأعلى أو (قوي جدا) والأدنى "جي 1" (ضعيف).
From the night of November 5th to the early hours of November 6th, a magnetic #storm lit up the skies, gracing many parts of #China with stunning auroras. The auroras captured in Mohe, #Heilongjiang, were particularly awe-inspiring. Remarkably, this marked China's first-ever… pic.twitter.com/OBkq5GJ2L6— iChongqing (@iChongqing_CIMC) November 6, 2023
ويشير مستوى "جي 3" إلى احتمالية وجود اضطرابات في الملاحة اللاسلكية ونقاط ضعف في الاتصالات اللاسلكية، ومشاكل في الأنظمة الكهربائية في الأرض، والتي تشمل الإنذارات الكاذبة في أنظمة السلامة.
وقد تسبب العواصف المغناطيسية الأرضية مشاكل صحية بالنسبة للأفراد، الذين يعانون من حالات طبية محددة، مثل الذين يستخدمون أدوات تقوية السمع وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
Scientists incorrectly estimated the power of the solar flare, which led to a strong magnetic storm and auroras visible from atypical regions.— Petar Malbasic (@MalbasicPetar) November 6, 2023
It turned out that gas clouds traveled a distance of 150 million kilometers from the Sun to the Earth in just two days and ultimately… pic.twitter.com/qf9PtyFTNU
والعواصف المغناطيسية الأرضية، هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض ناجمة عن المواد الشمسية الناتجة عن الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي عمليات طرد كبيرة للبلازما وللمجالات المغناطيسية من الغلاف الجوي للشمس.
وأثناء العاصفة الشمسية، تصطدم الجسيمات النشطة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض، بسرعات تصل إلى 72 مليون كيلو متر/ ساعة، ويقوم المجال المغناطيسي لكوكب الأرض بتوجيه الجسيمات نحو القطبين.
ويؤدي الشحن الزائد للجزيئات في الغلاف الجوي للأرض إلى ظهور مشاهد ملونة في السماء، والتي عادة ما تظل مقتصرة على المناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا للشفق القطبي الشمالي (الأضواء الشمالية) والشفق القطبي الجنوبي (الأضواء الجنوبية).