https://sputnikarabic.ae/20231107/البنتاغون-يعلن-تزايد-الهجمات-ضد-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط--1082922317.html
البنتاغون يعلن تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
البنتاغون يعلن تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن أمريكا لا ترى أضرارا كبيرة من جراء الهجمات المتزايدة على قواتها في الشرق الأوسط. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T19:37+0000
2023-11-07T19:37+0000
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وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "بينما نشهد زيادة في هذه الهجمات، فإننا لا نرى خسائر كبيرة أو أضرارًا كبيرة لقواتنا".وأشارت سينغ إلى أن أمريكا بصدد تزويد إسرائيل بعدد من منظومات الدفاع الجوي "القبة الحديدية".وقالت سينغ: "بخصوص منظومات القبة الحديدية، فنحن بصدد تزويد إسرائيل بها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها أنها "استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أنه-يقاتل-في-قلب-غزة--1082921240.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
البنتاغون يعلن تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
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أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن أمريكا لا ترى أضرارا كبيرة من جراء الهجمات المتزايدة على قواتها في الشرق الأوسط.
وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "بينما نشهد زيادة في هذه الهجمات، فإننا لا نرى خسائر كبيرة أو أضرارًا كبيرة لقواتنا".
وصرّحت سينغ أنه، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم 40 مرة على الأقل بالصواريخ وهجمات الطائرات دون طيار.
وأشارت سينغ إلى أن أمريكا بصدد تزويد إسرائيل بعدد من منظومات الدفاع الجوي "القبة الحديدية".
وقالت سينغ: "بخصوص منظومات القبة الحديدية، فنحن بصدد تزويد إسرائيل بها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها أنها "استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.