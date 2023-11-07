عربي
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الجيش-الروسي-يدمر-5-أرتال-مؤللة-تابعة-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1082898212.html
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت 5 أرتال أوكرانية مع المعدات الحربية التابعة لها. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:36+0000
2023-11-07T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، خمسة تجمعات من القوة البشرية والمعدات للألوية الآلية 54 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 160 عسكريا، ومدرعتين.وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، 7 هجمات وحيدت القوة البشرية ودمرت عتاد العدو في مناطق رازدولوفكا ومينكوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 245 عسكريًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

11:36 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 07.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت 5 أرتال أوكرانية مع المعدات الحربية التابعة لها.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، خمسة تجمعات من القوة البشرية والمعدات للألوية الآلية 54 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 160 عسكريا، ومدرعتين.

وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت العمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" مع طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، هجومًا في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جنديًا بين قتيل وجريح، وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي-30".

وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، 7 هجمات وحيدت القوة البشرية ودمرت عتاد العدو في مناطق رازدولوفكا ومينكوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني سابق يلمح إلى تورط زيلينسكي باغتيال مساعد قائد القوات الأوكرانية
08:19 GMT
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 245 عسكريًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 07:38 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала