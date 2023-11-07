https://sputnikarabic.ae/20231107/الجيش-الروسي-يدمر-5-أرتال-مؤللة-تابعة-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1082898212.html
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت 5 أرتال أوكرانية مع المعدات الحربية التابعة لها. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:36+0000
2023-11-07T11:36+0000
2023-11-07T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، خمسة تجمعات من القوة البشرية والمعدات للألوية الآلية 54 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 160 عسكريا، ومدرعتين.وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، 7 هجمات وحيدت القوة البشرية ودمرت عتاد العدو في مناطق رازدولوفكا ومينكوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 245 عسكريًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
11:36 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت 5 أرتال أوكرانية مع المعدات الحربية التابعة لها.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، خمسة تجمعات من القوة البشرية والمعدات للألوية الآلية 54 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 160 عسكريا، ومدرعتين.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت العمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" مع طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، هجومًا في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 جنديًا بين قتيل وجريح، وشاحنتين صغيرتين ومدفع "دي-30".
وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، 7 هجمات وحيدت القوة البشرية ودمرت عتاد العدو في مناطق رازدولوفكا ومينكوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 245 عسكريًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.