https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الثلاثاء، تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة، ووفقا للمعلومات الأولية تم... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T01:42+0000
2023-11-07T01:42+0000
2023-11-07T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
وقال رازفوجاييف، عبر تطبيق تليغرام: "نظام الدفاع الجوي يعمل في سيفاستوبول. وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط خمس طائرات مسيرة فوق المياه. جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي". ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231101/حاكم-سيفاستوبول-في-شبه-جزيرة-القرم-يعلن-حالة-التأهب-الجوي-1082683260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول
01:42 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الثلاثاء، تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة، ووفقا للمعلومات الأولية تم اسقاط 5 طائرات مسيرة فوق البحر.
وقال رازفوجاييف، عبر تطبيق تليغرام: "نظام الدفاع الجوي يعمل في سيفاستوبول. وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط خمس طائرات مسيرة فوق المياه. جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.