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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الثلاثاء، تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة، ووفقا للمعلومات الأولية تم... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T01:42+0000
2023-11-07T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال رازفوجاييف، عبر تطبيق تليغرام: "نظام الدفاع الجوي يعمل في سيفاستوبول. وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط خمس طائرات مسيرة فوق المياه. جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي". ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231101/حاكم-سيفاستوبول-في-شبه-جزيرة-القرم-يعلن-حالة-التأهب-الجوي-1082683260.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول

01:42 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 07.11.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الثلاثاء، تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة، ووفقا للمعلومات الأولية تم اسقاط 5 طائرات مسيرة فوق البحر.
وقال رازفوجاييف، عبر تطبيق تليغرام: "نظام الدفاع الجوي يعمل في سيفاستوبول. وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط خمس طائرات مسيرة فوق المياه. جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي".
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
1 نوفمبر, 04:08 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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