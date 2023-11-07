https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر17-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وشبه-جزيرة-القرم-1082885110.html
إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا
إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T03:12+0000
2023-11-07T03:12+0000
2023-11-07T04:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "في صباح اليوم 7 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت تسع طائرات أوكرانية من دون طيار، واعترضت ثماني طائرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية باستخدام طائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا
03:12 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 04:41 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "في صباح اليوم 7 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت تسع طائرات أوكرانية من دون طيار، واعترضت ثماني طائرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
باستخدام طائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.