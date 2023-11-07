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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر17-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وشبه-جزيرة-القرم-1082885110.html
إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا
إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T03:12+0000
2023-11-07T04:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "في صباح اليوم 7 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت تسع طائرات أوكرانية من دون طيار، واعترضت ثماني طائرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية باستخدام طائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا

03:12 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 04:41 GMT 07.11.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "في صباح اليوم 7 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة قرب مدينة سيفاستوبول
01:42 GMT
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت تسع طائرات أوكرانية من دون طيار، واعترضت ثماني طائرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية باستخدام طائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.

كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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