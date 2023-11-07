عربي
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231107/العاهل-الأردني-يؤكد-رفض-بلاده-أي-محاولة-للفصل-بين-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-1082898963.html
العاهل الأردني يؤكد رفض ⁧‫بلاده‬⁩ أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع ⁧‫غزة‬⁩
العاهل الأردني يؤكد رفض ⁧‫بلاده‬⁩ أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع ⁧‫غزة‬⁩
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:58+0000
2023-11-07T11:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الأردن
أخبار قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068034997_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7830adf7e5ad7206412ebd0e8f295079.jpg
وأعاد الملك الأردني، خلال لقائه في بروكسل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وشدد على "رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، لافتا إلى "ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب".وشدد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في وقت سابق، على أن "أي محاولات أو خلق ظروف ‏لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، وسيعتبره الأردن بمثابة ‏‏"إعلان حرب".‏وأكد خلال لقاء في مجلس النواب، مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكُتل واللجان النيابية، أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وطالب بـ"ضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين"، منوّهًا بأن "القانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".وفي الصدد ذاته، قال الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد، نظرًا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-الوزارء-الإسرائيلي-السابق-يحذر-من-نفاذ-الوقت-لتنفيذ-مهمة-الجيش-في-غزة-1082898045.html
https://sputnikarabic.ae/20231107/فلسطين-نتنياهو-يستغل-حجة-الدفاع-عن-النفس-لارتكاب-المجازر-والإبادة-الجماعية-في-غزة-1082897496.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068034997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d3069da0f923cf6a9909e29f86ad714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العاهل الأردني يؤكد رفض ⁧‫بلاده‬⁩ أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع ⁧‫غزة‬⁩

11:58 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamuraالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلقي كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 20 سبتمبر 2022
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلقي كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamura
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.
وأعاد الملك الأردني، خلال لقائه في بروكسل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وشدد على "رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، لافتا إلى "ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة
11:31 GMT
وشدد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في وقت سابق، على أن "أي محاولات أو خلق ظروف ‏لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، وسيعتبره الأردن بمثابة ‏‏"إعلان حرب".‏
وأكد خلال لقاء في مجلس النواب، مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكُتل واللجان النيابية، أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وقال الخصاونة إن "استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وطالب بـ"ضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين"، منوّهًا بأن "القانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
فلسطين: نتنياهو يستغل حجة الدفاع عن النفس لارتكاب "المجازر والإبادة الجماعية" في غزة
11:13 GMT
وفي الصدد ذاته، قال الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد، نظرًا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".
ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 07:38 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала