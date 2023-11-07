https://sputnikarabic.ae/20231107/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بالقذائف-العنقودية--1082893836.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالقذائف العنقودية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالقذائف العنقودية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف استهدفت... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T08:34+0000
2023-11-07T08:34+0000
2023-11-07T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للمكتب التمثيلي، الذي نشر عبر "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، صباحا، باتجاه دزيرجينسك في مدينة غورلوفكا في منطقة نيكيتوفسكي، وتم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم".وأضاف أنه "في الصباح الباكر، أطلقت القوات الأوكرانية سبع قذائف أخرى من عيار 152 ملم على ذات المنطقة".جدير بالذكر أن دول "الناتو" تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسة مجموعة "ستيرول" للمواد الكيميائية ومناجم لاستخراج الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-1082853392.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالقذائف العنقودية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف استهدفت مدينة غورلوفكا بقذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم.
وجاء في بيان للمكتب التمثيلي، الذي نشر عبر "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، صباحا، باتجاه دزيرجينسك في مدينة غورلوفكا في منطقة نيكيتوفسكي، وتم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم".
وأضاف أنه "في الصباح الباكر، أطلقت القوات الأوكرانية سبع قذائف أخرى من عيار 152 ملم على ذات المنطقة".
جدير بالذكر أن دول "الناتو" تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وتوجد فيها مؤسسة مجموعة "ستيرول" للمواد الكيميائية ومناجم لاستخراج الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.