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الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-27--عاجل-1082898370.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27"، وأخرى من طراز "ميغ- 29". 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:41+0000
2023-11-07T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" في منطقة بريجاديروفكا، في مقاطعة خاركوف، ومقاتلة من طراز "ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو والمدفعية، أفرادا ومعدات للواء الميكانيكي "72" ولواء الدفاع الإقليمي "128" التابعين للقوات الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وستارايامايوركا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 70 عسكرياً، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".وأوضح البيان أنه على اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو نحو 55 جنديا، بالإضافة إلى سيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" ومدفعا من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20231107/الجيش-الروسي-يدمر-5-أرتال-مؤللة-تابعة-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1082898212.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"

11:41 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 07.11.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لمقاتلات "ميغ-29 كا" في منطقة مورمانسك الروسية
مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27"، وأخرى من طراز "ميغ- 29".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" في منطقة بريجاديروفكا، في مقاطعة خاركوف، ومقاتلة من طراز "ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز "هيمارس".

وأضاف البيان أنه تم تدمير 33 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي، وتشيرفونوغوركا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك نوفايا زبوريفكا في مقاطعة خيرسون.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
11:36 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو والمدفعية، أفرادا ومعدات للواء الميكانيكي "72" ولواء الدفاع الإقليمي "128" التابعين للقوات الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وستارايامايوركا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 70 عسكرياً، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
وأوضح البيان أنه على اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو نحو 55 جنديا، بالإضافة إلى سيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" ومدفعا من طراز "غفوزديكا".
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