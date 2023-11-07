https://sputnikarabic.ae/20231107/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-27--عاجل-1082898370.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27"، وأخرى من طراز "ميغ- 29". 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:41+0000
2023-11-07T11:41+0000
2023-11-07T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103905/46/1039054652_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_78bd6bd7f4a63f3a296584ff26116942.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" في منطقة بريجاديروفكا، في مقاطعة خاركوف، ومقاتلة من طراز "ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو والمدفعية، أفرادا ومعدات للواء الميكانيكي "72" ولواء الدفاع الإقليمي "128" التابعين للقوات الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وستارايامايوركا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 70 عسكرياً، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".وأوضح البيان أنه على اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو نحو 55 جنديا، بالإضافة إلى سيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" ومدفعا من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20231107/الجيش-الروسي-يدمر-5-أرتال-مؤللة-تابعة-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1082898212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103905/46/1039054652_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_c9da988d72edd9bbc57419e01af40828.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"
11:41 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27"، وأخرى من طراز "ميغ- 29".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" في منطقة بريجاديروفكا، في مقاطعة خاركوف، ومقاتلة من طراز "ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان أنه تم تدمير 33 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي، وتشيرفونوغوركا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك نوفايا زبوريفكا في مقاطعة خيرسون.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو والمدفعية، أفرادا ومعدات للواء الميكانيكي "72" ولواء الدفاع الإقليمي "128" التابعين للقوات الأوكرانية في منطقتي أوغليدار وستارايامايوركا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 70 عسكرياً، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
وأوضح البيان أنه على اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو نحو 55 جنديا، بالإضافة إلى سيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" ومدفعا من طراز "غفوزديكا".