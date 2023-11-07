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https://sputnikarabic.ae/20231107/الكرملين-من-الضروري-التوصل-إلى-هدنة-إنسانية-في-غزة-وأن-يتمكن-المواطنون-الروس-من-المغادرة-1082896645.html
الكرملين: من الضروري التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وأن يتمكن المواطنون الروس من المغادرة
الكرملين: من الضروري التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وأن يتمكن المواطنون الروس من المغادرة
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك ضرورة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وكذلك... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T10:23+0000
2023-11-07T10:23+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي مستمرة، ومن المهم جدا بالنسبة لنا في هذه الحالة أن يتم توفير هدنة إنسانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وأن يتاح للمواطنين الروس فرصة مغادرة غزة. دبلوماسيونا يعملون على ذلك".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أجرى في وقت سابق، مباحثات خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري، حول التطورات في قطاع غزة، ومعبر رفح الحدودي.وقالت الخارجية الروسية، في بيان، عن نتائج المباحثات بين الطرفين: "شدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم إجلاء المواطنين الروس بأسرع ما يمكن من القطاع الفلسطيني بمساعدة الشركاء المصريين".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/روسيا-ترسل-60-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-لسكان-قطاع-غزة-1082824864.html
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روسيا, طوفان الأقصى
روسيا, طوفان الأقصى

الكرملين: من الضروري التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وأن يتمكن المواطنون الروس من المغادرة

10:23 GMT 07.11.2023
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Valeriy Belousov
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك ضرورة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وكذلك تأمين إمكانية مغادرة القطاع للمواطنين الروس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي مستمرة، ومن المهم جدا بالنسبة لنا في هذه الحالة أن يتم توفير هدنة إنسانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وأن يتاح للمواطنين الروس فرصة مغادرة غزة. دبلوماسيونا يعملون على ذلك".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أجرى في وقت سابق، مباحثات خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري، حول التطورات في قطاع غزة، ومعبر رفح الحدودي.
إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة...فيديو
5 نوفمبر, 07:08 GMT
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، عن نتائج المباحثات بين الطرفين: "شدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم إجلاء المواطنين الروس بأسرع ما يمكن من القطاع الفلسطيني بمساعدة الشركاء المصريين".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 07:38 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
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