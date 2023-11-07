https://sputnikarabic.ae/20231107/الكونغرس-الأمريكي-قلق-من-احتمال-نشوب-حرب-عالمية-بسبب-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1082916856.html

الكونغرس الأمريكي قلق من احتمال نشوب حرب عالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

الكونغرس الأمريكي قلق من احتمال نشوب حرب عالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

أعرب السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، تيم كين، عن قلقه من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى حرب عالمية. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T17:01+0000

2023-11-07T17:01+0000

2023-11-07T17:01+0000

طوفان الأقصى

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وقال كين: "يتذكر الناس الصراع الإقليمي خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلك انضم مشاركين جدد، وانضم المزيد من المشاركين، ثم المزيد… ثم فجأة بدأت حرب عالمية".ودعا السيناتور أيضا إلى "هدنة إنسانية" في المواجهة لمساعدة السكان المدنيين في غزة. وشدد على ضرورة التمييز بين ممثلي حماس والمدنيين.ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-10328قتيلا-و25956-مصابا-1082913522.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم