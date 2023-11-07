https://sputnikarabic.ae/20231107/الكونغرس-الأمريكي-قلق-من-احتمال-نشوب-حرب-عالمية-بسبب-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1082916856.html
الكونغرس الأمريكي قلق من احتمال نشوب حرب عالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط
الكونغرس الأمريكي قلق من احتمال نشوب حرب عالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط
أعرب السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، تيم كين، عن قلقه من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى حرب عالمية. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T17:01+0000
2023-11-07T17:01+0000
2023-11-07T17:01+0000
طوفان الأقصى
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العالم
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وقال كين: "يتذكر الناس الصراع الإقليمي خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلك انضم مشاركين جدد، وانضم المزيد من المشاركين، ثم المزيد… ثم فجأة بدأت حرب عالمية".ودعا السيناتور أيضا إلى "هدنة إنسانية" في المواجهة لمساعدة السكان المدنيين في غزة. وشدد على ضرورة التمييز بين ممثلي حماس والمدنيين.ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-10328قتيلا-و25956-مصابا-1082913522.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الكونغرس الأمريكي قلق من احتمال نشوب حرب عالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط
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أعرب السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، تيم كين، عن قلقه من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى حرب عالمية.
وقال كين: "يتذكر الناس الصراع الإقليمي خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلك انضم مشاركين جدد، وانضم المزيد من المشاركين، ثم المزيد… ثم فجأة بدأت حرب عالمية".
ووفقا للسيناتور، كان عليه أن يجيب على أسئلة يتم طرحها من قبل، بشأن ما إذا كان الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي.
ودعا السيناتور أيضا إلى "هدنة إنسانية" في المواجهة لمساعدة السكان المدنيين في غزة. وشدد على ضرورة التمييز بين ممثلي حماس والمدنيين.
وأشار كين لصحيفة "The Hill" إلى أن سكان غزة لهم الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية، ويجب على إسرائيل تقديمها لإظهار أن الحرب ليست ضد الفلسطينيين. وإلا فإن سمعة الدولة اليهودية سوف تتضرر.
ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.