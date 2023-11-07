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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسنو-ليمان-1082884961.html
المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان
المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جنود فرقة إطلاق صواريخ "غراد" في القطاع المركزي قاموا بدك مناطق تجمع القوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان في... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T02:38+0000
2023-11-07T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضحت الوزارة للصحفيين: "بعد الحصول على معلومات حول موقع العدو من وحدات الاستطلاع، وصلت جنود فرقة الإطلاق إلى منطقة الاستخدام القتالي. وبعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات لنشر الآلية القتالية من وضع المسير إلى الوضع القتالي، قام الفنيون بتوجيه الآلية نحو الهدف واستخدام قذائف الصواريخ بقطر 122 ملم لتدمير العدو على بعد حوالي 10 كيلومترات".وبعد الإطلاق، عادت فرقة "غراد" لإعادة التسلح، ولم يستغرق ذلك أكثر من عشر دقائق، وفقًا لقائد الفرقة.وبحسب البيانات، فقد تم تدمير الأهداف تقريبًا بنسبة 90 في المائة. وقال قائد بطارية إطلاق صواريخ "غراد": "نحن نعمل على مستوى واسع. الأهداف - كانت تجمعات للمعدات والكوادر، ومستودعات العدو - لقد كانت أهدافا كبيرة".وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية صدت تسع هجمات من القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفي ذات الوقت، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 860 جندي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
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وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان

02:38 GMT 07.11.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جنود فرقة إطلاق صواريخ "غراد" في القطاع المركزي قاموا بدك مناطق تجمع القوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان في دونباس.
وأوضحت الوزارة للصحفيين: "بعد الحصول على معلومات حول موقع العدو من وحدات الاستطلاع، وصلت جنود فرقة الإطلاق إلى منطقة الاستخدام القتالي. وبعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات لنشر الآلية القتالية من وضع المسير إلى الوضع القتالي، قام الفنيون بتوجيه الآلية نحو الهدف واستخدام قذائف الصواريخ بقطر 122 ملم لتدمير العدو على بعد حوالي 10 كيلومترات".
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01:42 GMT
وبعد الإطلاق، عادت فرقة "غراد" لإعادة التسلح، ولم يستغرق ذلك أكثر من عشر دقائق، وفقًا لقائد الفرقة.
وبحسب البيانات، فقد تم تدمير الأهداف تقريبًا بنسبة 90 في المائة. وقال قائد بطارية إطلاق صواريخ "غراد": "نحن نعمل على مستوى واسع. الأهداف - كانت تجمعات للمعدات والكوادر، ومستودعات العدو - لقد كانت أهدافا كبيرة".
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية صدت تسع هجمات من القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفي ذات الوقت، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 860 جندي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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