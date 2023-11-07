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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/النواب-الأمريكي-يؤيد-مشروع-قانون-لنقل-الأصول-الروسية-إلى-كييف-1082926577.html
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لنقل الأصول الروسية إلى كييف
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لنقل الأصول الروسية إلى كييف
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية، ويمكن لوزير... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T23:23+0000
2023-11-08T00:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لنتائج التصويت المنشورة، أيدت اللجنة المشروع بأغلبية 40 صوتًا "للموافقة" وصوتين "ضد".ووفقًا لنص وثيقة المشروع، "يُمنح وزير الخارجية صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا".ويمكن للرئيس الأمريكي اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية السيادية الواقعة في اختصاص الولايات المتحدة. بعد ذلك، يتم نقل الأموال المصادرة إلى "صندوق دعم أوكرانيا" المخصص، بحس بالوثيقة.وأوضح مشروع القانون أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والإيرادات من الأصول الروسية السيادية المصادرة... تنتقل إلى حكومة الولايات المتحدة، بينما يتم الاحتفاظ بها في صندوق دعم أوكرانيا عند الضرورة".وتكون الأموال في الصندوق المذكور، وفقًا لمشروع القانون، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والتعافي والدعم الإنساني للسكان وأهداف أخرى.وكما جاء في الوثيقة: "يجب على وزير الخارجية إخطار اللجان البرلمانية المعنية بمرور ما لا يقل عن 15 يومًا قبل تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".علاوة على ذلك، يقضي مشروع القانون بأن تقود الحكومة الأمريكية عملية فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف تجميد الأصول الروسية بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى.وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أنه ابتداءً من عام 2022، بدأت الدول الغربية غير الصديقة تفرض عقوبات على روسيا ومواطنيها ومؤسساتها. كما يتم العمل بنشاط في الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى على إيجاد الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية "المجمدة".وأكدت روسيا عدة مرات على أن البلاد ستتمكن من التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-فكرة-إستونيا-بمصادرة-الأصول-الروسية-فكرة-خبيثة--عاجل-1080984296.html
https://sputnikarabic.ae/20230908/محامي-دولي-من-وجهة-نظر-القانون-لا-يمكن-للولايات-المتحدة-نقل-الأصول-الروسية-المصادرة-إلى-أوكرانيا-1080806822.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لنقل الأصول الروسية إلى كييف

23:23 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 00:14 GMT 08.11.2023)
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AP Photo
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أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية، ويمكن لوزير الخارجية نقلها لصالح أوكرانيا والمنظمات الدولية.
ووفقًا لنتائج التصويت المنشورة، أيدت اللجنة المشروع بأغلبية 40 صوتًا "للموافقة" وصوتين "ضد".
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ووفقًا لنص وثيقة المشروع، "يُمنح وزير الخارجية صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا".
ويمكن للرئيس الأمريكي اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية السيادية الواقعة في اختصاص الولايات المتحدة. بعد ذلك، يتم نقل الأموال المصادرة إلى "صندوق دعم أوكرانيا" المخصص، بحس بالوثيقة.
وأوضح مشروع القانون أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والإيرادات من الأصول الروسية السيادية المصادرة... تنتقل إلى حكومة الولايات المتحدة، بينما يتم الاحتفاظ بها في صندوق دعم أوكرانيا عند الضرورة".
وتكون الأموال في الصندوق المذكور، وفقًا لمشروع القانون، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والتعافي والدعم الإنساني للسكان وأهداف أخرى.
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وكما جاء في الوثيقة: "يجب على وزير الخارجية إخطار اللجان البرلمانية المعنية بمرور ما لا يقل عن 15 يومًا قبل تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".
علاوة على ذلك، يقضي مشروع القانون بأن تقود الحكومة الأمريكية عملية فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف تجميد الأصول الروسية بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أنه ابتداءً من عام 2022، بدأت الدول الغربية غير الصديقة تفرض عقوبات على روسيا ومواطنيها ومؤسساتها. كما يتم العمل بنشاط في الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى على إيجاد الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية "المجمدة".
وأكدت روسيا عدة مرات على أن البلاد ستتمكن من التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.
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