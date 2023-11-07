https://sputnikarabic.ae/20231107/بعد-اختراقه-صورة-أبو-عبيدة-تتصدر-موقع-نادي-مكابي-الإسرائيلي-1082899448.html
بعد اختراقه.. صورة "أبو عبيدة" تتصدر موقع نادي "مكابي" الإسرائيلي
بعد اختراقه.. صورة "أبو عبيدة" تتصدر موقع نادي "مكابي" الإسرائيلي
تعرض موقع نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إلى الاختراق من قِبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "هكر الأردن". 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T12:17+0000
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ووضع القراصنة على الصفحة الرئيسية للموقع صورة للمتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، كُتب عليها: "غزة للأبد"، إضافة إلى كتابة اسم "Jordan Hackers" (هكر الأردن)، في إشارة إلى أن هذه المجموعة هي من تمكنت من اختراق الموقع.ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/فلسطين-نتنياهو-يستغل-حجة-الدفاع-عن-النفس-لارتكاب-المجازر-والإبادة-الجماعية-في-غزة-1082897496.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
بعد اختراقه.. صورة "أبو عبيدة" تتصدر موقع نادي "مكابي" الإسرائيلي
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تعرض موقع نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إلى الاختراق من قِبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "هكر الأردن".
ووضع القراصنة على الصفحة الرئيسية للموقع صورة للمتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، كُتب عليها: "غزة للأبد"، إضافة إلى كتابة اسم "Jordan Hackers" (هكر الأردن)، في إشارة إلى أن هذه المجموعة هي من تمكنت من اختراق الموقع.
ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.