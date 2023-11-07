https://sputnikarabic.ae/20231107/بعد-تصريحات-إلياهو-هل-تتدخل-الأمم-المتحدة-لمراقبة-برنامج-إسرائيل-النووي-1082911654.html

بعد تصريحات إلياهو.. هل تتدخل الأمم المتحدة لمراقبة برنامج إسرائيل النووي؟

بعد تصريحات إلياهو.. هل تتدخل الأمم المتحدة لمراقبة برنامج إسرائيل النووي؟

مثلت التصريحات الإعلامية التي أطلقها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن إمكانية إلقاء ‏قنبلة نووية على قطاع ‏غزة كأحد الخيارات، نقطة تحول فيما يتعلق... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T15:16+0000

2023-11-07T15:16+0000

2023-11-07T15:16+0000

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إسرائيل التي دائما ما يحيط الغموض بملفها النووي، ومفاعلها المتهالك، وفقا للمراقبين، قد تدفع تصريحات وزيرها إلى تحرك دولي لوضع أنشطتها تحت المراقبة، وفقا للقوانين الدولية، لا سيما في ظل الكوارث التي تحيط بالمنطقة برمّتها، في حال أصاب مفاعل ديمونة أي صاروخ بالخطأ.وقال وزير التراث الإسرائيلي خلال رد على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع إسقاط "قنبلة نووية على غزة، لأنه في رأيه لا يوجد أشخاص أبرياء هناك"، إن "هذه إحدى الطرق، والطريقة الثانية هي التحقق مما يخيفهم ويشكل الرادع التالي لهم".سياسة الغموض النووياعتبر الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن استخدام القنبلة النووية، إفلاس إسرائيلي واعتراف بعدم قدرتها على الانتصار جويا وبحريا وبريا".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن التصريحات "تؤكد عدم قدرة إسرائيل مستقبلا في السيطرة على ثلث القطاع أو التخلص منه، عبر تسليمه لإدارة تعمل بالوكالة لصالحها"، مؤكدا أن "هذا التصريح الصادم سبّب خسارة كبيرة لإسرائيل".وقال إنه "أسقط سياسة الغموض النووي الراسخة لدى الجانب إسرائيل، إذ كان دائما يرفض الإفصاح عن امتلاكه أسلحة ذرية، لكن الاعتراف الآن يضع إسرائيل في مأزق ومطالب بإشراك ورقابة دولية، والتعامل معها على أنها دولة ترفض الإشراف الدولي في ظل وجود مفاعل متهالك لديها".وشدد أحمد فؤاد أنور على "ضرورة التوعية الإعلامية لفضح الرواية الإسرائيلية، التي تصوّر نفسها ضحية في مواجهة حركة "حماس" الفلسطينية، في حين أنها ترتكب سلاسل من المجازر ضد الأطفال، وأن الأمر لا يتعلق بيوم 7 أكتوبر بل بسياسة تمارسها إسرائيل بشكل يومي".وأكد أن "التطور خطير، ويجب التعامل معه بشكل قانوني والضغط على الرأي العام العالمي، حتى يحرك العواصم المتخاذلة ذات المعايير المزدوجة، والتي اتضح حجم نفاقها إزاء التعامل مع هذه المذابح والكوارث بخفة وتجاهل".خطر غير مسبوقمن جانبه، اعتبر رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، محمد كنعان، أن "تصريح الوزير الإسرائيلي عن توجيه ضربة نووية لقطاع غزة، أمر خطير وغير مسبوق منذ قيام إسرائيل قبل 75 عاما، وهو يدل على رغبة في إنهاء كل ما هو فلسطيني هناك".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن التصريحات "كشفت عن وجود سلاح نووي داخل إسرائيل، ووجود كذلك بعض الشخصيات المهووسة بالحرب، ليس لدحض المقاومة في قطاع غزة، بل للتطهير العرقي لكل الفلسطينيين، والقضاء على ما تبقى من القضية".ويرى كنعان أن "هذه التصريحات تستدعي تدخل الأمم المتحدة والدول الكبرى، التي تضغط على إيران وتريد أن تمنعها من امتلاك سلاح نووي، إذ يجب أن تتوجه لإسرائيل وتمنعها من امتلاك هذا السلاح، والتي طالما ادعت عدم امتلاكها له".وقال إن "إسرائيل في هذا العدوان استعملت أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات، وهو ما يساوي 3 قنابل ذرية تم رميها لاستهداف المباني والمدنيين وجميع الموجودين في القطاع، إذ أن 99% من القتلى والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، حيث تقود إسرائيل هناك عملية تطهير عرقي واسعة ضد الشعب الفلسطيني".ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، "خطابين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، زانج هن، بشأن تصريحات إسرائيلية عن أن "إسقاط قنبلة ذرية على غزة هو أحد الاحتمالات التي يمكن النظر فيها".وعبّر أبو الغيط، خلال الرسالتين، عن "قلقه البالغ إزاء التصريح الأخير لوزير التراث الإسرائيلي"، قائلا إن "هذه اللغة الفاشية الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما قد تبدو جنونية، فإنها تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في إسرائيل. وفي ظل وجود حكومة تتبنى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".وأكد "أن الأمر لا يقتصر على اعتراف الوزير الإسرائيلي بامتلاك بلاده سلاحا نوويا، وهو السرّ المكشوف الذي يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، بل تكشف هذه التصريحات أيضاً عن النظرة العنصرية، والنوايا الخطيرة لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين كخيار استراتيجي ويحرضون على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية. وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين. وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

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https://sputnikarabic.ae/20231105/أول-رد-من-فلسطين-على-تصريحات-الوزير-الإسرائيلي-بشأن-ضرب-غزة-بالقنبلة-الذرية-1082831739.html

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تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, حصري