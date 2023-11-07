تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري على الدعم المتبادل لسلامة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة



بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، الفريق أول محمد زكي، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر في بيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط".

وأضاف رايدر "أعرب الوزير عن تقديره لعمل مصر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإجلاء المواطنين الأميركيين من القطاع بأمان".

وأشار رايدر إلى أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية المدنيين، في قطاع غزة، كما أكد أوستن خلال الاتصال على دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وحسب البيان شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن تصعيد الصراع، واستعداد الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي ترعاها إيران وتستهدف القوات الأمريكية في المنطقة.