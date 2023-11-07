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https://sputnikarabic.ae/20231107/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تتوغل-في-قلب-غزة-صور-وفيديو-1082926182.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو
لليوم الثالث والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T22:18+0000
2023-11-07T22:18+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
اشتباكات غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, новый онлайн для белой редактуры
تصاعد النيران والدخان من المباني بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو

22:18 GMT 07.11.2023
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يتبع
لليوم الثالث والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.
ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول:
"بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية". مشيرا إلى أن "كل المدنيين متورطين في دعم حماس داخل القطاع"، ودعوة برلماني آخر إلى "قتل قادة حماس في السجون والضفة".
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 10 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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22:52 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز إيواء في قطاع غزة
22:32 GMT 07.11.2023
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري على الدعم المتبادل لسلامة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، الفريق أول محمد زكي، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر في بيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط".
وأضاف رايدر "أعرب الوزير عن تقديره لعمل مصر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإجلاء المواطنين الأميركيين من القطاع بأمان".
وأشار رايدر إلى أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية المدنيين، في قطاع غزة، كما أكد أوستن خلال الاتصال على دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وحسب البيان شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن تصعيد الصراع، واستعداد الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي ترعاها إيران وتستهدف القوات الأمريكية في المنطقة.
22:24 GMT 07.11.2023
الرئيس الأمريكي بايدن: طلبتُ من نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الإثنين توقفًا للأعمال القتالية في غزة
22:22 GMT 07.11.2023
البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي أكدت على ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو21:49 GMT
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