https://sputnikarabic.ae/20231107/حزب-الله-اللبناني-ينشر-مشاهد-لاستهداف-آلية-لوجيستية-للجيش-الإسرائيلي-1082904480.html
"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف آلية لوجيستية للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف آلية لوجيستية للجيش الإسرائيلي
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد لعملية استهداف آلية لوجيستية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع البياض العسكري عند الحدود الجنوبية وإصابتها بشكل... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:03+0000
2023-11-07T14:03+0000
2023-11-07T14:03+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأظهر مقطع الفيديو استهداف آلية داخل موقع البياض التابع للجيش الإسرائيلي، حيث تصاعد الدخان من المركبة المستهدفة.وهرعت عناصر من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الاستهداف بعد دقائق عدة.ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن عملية الاستهداف العسكري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف آلية لوجيستية للجيش الإسرائيلي
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد لعملية استهداف آلية لوجيستية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع البياض العسكري عند الحدود الجنوبية وإصابتها بشكل مباشر.
وأظهر مقطع الفيديو استهداف آلية داخل موقع البياض التابع للجيش الإسرائيلي، حيث تصاعد الدخان من المركبة المستهدفة.
وهرعت عناصر من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الاستهداف بعد دقائق عدة.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن عملية الاستهداف العسكري.