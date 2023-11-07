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https://sputnikarabic.ae/20231107/حزب-الله-اللبناني-ينشر-مشاهد-لاستهداف-آلية-لوجيستية-للجيش-الإسرائيلي-1082904480.html
"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف آلية لوجيستية للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف آلية لوجيستية للجيش الإسرائيلي
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد لعملية استهداف آلية لوجيستية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع البياض العسكري عند الحدود الجنوبية وإصابتها بشكل... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:03+0000
2023-11-07T14:03+0000
العالم العربي
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وأظهر مقطع الفيديو استهداف آلية داخل موقع البياض التابع للجيش الإسرائيلي، حيث تصاعد الدخان من المركبة المستهدفة.وهرعت عناصر من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الاستهداف بعد دقائق عدة.ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن عملية الاستهداف العسكري.
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف آلية لوجيستية للجيش الإسرائيلي

14:03 GMT 07.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد لعملية استهداف آلية لوجيستية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع البياض العسكري عند الحدود الجنوبية وإصابتها بشكل مباشر.
وأظهر مقطع الفيديو استهداف آلية داخل موقع البياض التابع للجيش الإسرائيلي، حيث تصاعد الدخان من المركبة المستهدفة.
وهرعت عناصر من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الاستهداف بعد دقائق عدة.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن عملية الاستهداف العسكري.
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