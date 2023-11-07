https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-بدون-إسرائيل-لا-نفوذ-لواشنطن-في-الشرق-الأوسط--1082905005.html
خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط
خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:18+0000
2023-11-07T14:18+0000
2023-11-07T14:18+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط
خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط
مر شهر كامل على اندلاع الحرب على غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية في سياق الحرب على غزة تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية:وعن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة تحدث الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ ابراهيم المدهون:نظام كييف يشتكي من عدم تزويده بالأسلحة المطلوبة. وعن ذلك قال الخبير بالشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في روسيا الدكتور مسلم شعيتو:تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق لثلاثة هجمات متتالية، بالإضافة إلى ذلك، أفادت حركة المقاومة الإسلامية العراقية أن القوات الشيعية هاجمت قاعدة أمريكية تقع شمال المركز الإداري لمدينة أربيل في كردستان العراق. عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد علو:المغرب قد يصبح مصدرا مضمونا لتزويد أوروبا بالطاقة. قال عنه الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور محسن الجعفري:السعودية ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط. هو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مر شهر كامل على اندلاع الحرب على غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية في سياق الحرب على غزة تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية:
"الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلمِّع صورتها أمام العالم من خلال تصاريحها بخصوص وقف إطلاق النار في غزة إلا أنه في العمق هي شريكة في الجرائم التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية. إن وجود هذا الكيان الغريب المسمى إسرائيل في هذه المنطقة هو زراع قوية وظهر قوي وامتداد قوي لسياسة الولايات المتحدة والغرب عموما في منطقة الشرق الأوسط، لذلك مصلحة أمريكا كبيرة جدا، بدون إسرائيل لا نفوذ لها في المنطقة ".
وعن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة تحدث الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ ابراهيم المدهون:
"الآن أي عمل إغاثي في قطاع غزة هو مرحب فيه ولا سيما أن العدوان الإسرائيلي يمنع كل شيء، ولكن الأولوية هي إيقاف الإبادة وأي عملية إغاثة طبية أو غذائية أو أمنية يجب أن تكون سريعة والان الباب مفتوح لهذا، إلا أن الدول لم تستخدم أي ثقل حتى اللحظة من أجل حماية الفلسطينيين وإغاثتهم".
نظام كييف يشتكي من عدم تزويده بالأسلحة المطلوبة. وعن ذلك قال الخبير بالشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في روسيا الدكتور مسلم شعيتو:
"إسرائيل لم تعد قادرة على حماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة لذلك ستتدخل هي لفعل ذلك، وبالتالي ستنقص الإمدادات لنظام كييف حتى أن زيلينسكي ومن حوله بدأوا فعلا بتهريب أموالهم إلى الدول الأوروبية تحسبا لانقلاب أو إنتهاء مهمته".
تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق لثلاثة هجمات متتالية، بالإضافة إلى ذلك، أفادت حركة المقاومة الإسلامية العراقية أن القوات الشيعية هاجمت قاعدة أمريكية تقع شمال المركز الإداري لمدينة أربيل في كردستان العراق. عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد علو:
"هذه الهجمات تستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعمها ومشاركتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لذلك نشاهد هناك انتشارا وتعزيزا للقوات الأمريكية بشكل غير مسبوق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق بما في ذلك مجيء حاملات الطائرات الأمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وأكثر من 31 سفينة حربية بالإضافة إلى نقل 3 معسكرات من قواعد رئيسية إلى الأردن و توزيعها على 14 قاعدة في المنطقة بالإضافة إلى التحشيد المدعوم بطائرات اف 16 كل هذا يثير قلق دول المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
المغرب قد يصبح مصدرا مضمونا لتزويد أوروبا بالطاقة. قال عنه الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور محسن الجعفري:
"لهذا المشروع آثار إيجابية لكل الدول المطلة على الساحل الأطلسي التي ستستفيد من الغاز الذي أصبح يحدد خارطة الطاقة العالمية، ورافد اقتصادي هام كقيمة مضافة، وستكون الأولوية لهذا المشروع في تزويد أوروبا بالغاز".
السعودية ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط. هو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:
"إذا حذت بقية دول "أوبك+" وعلى رأسهم روسيا حذو المملكة فإننا سنشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط يتسبب بالضرر للولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية".
التفاصيل في الملف الصوتي...