https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-بدون-إسرائيل-لا-نفوذ-لواشنطن-في-الشرق-الأوسط--1082905005.html

خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط

خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T14:18+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط خبير: بدون إسرائيل لا نفوذ لواشنطن في الشرق الأوسط

مر شهر كامل على اندلاع الحرب على غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية في سياق الحرب على غزة تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية:وعن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة تحدث الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ ابراهيم المدهون:نظام كييف يشتكي من عدم تزويده بالأسلحة المطلوبة. وعن ذلك قال الخبير بالشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في روسيا الدكتور مسلم شعيتو:تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق لثلاثة هجمات متتالية، بالإضافة إلى ذلك، أفادت حركة المقاومة الإسلامية العراقية أن القوات الشيعية هاجمت قاعدة أمريكية تقع شمال المركز الإداري لمدينة أربيل في كردستان العراق. عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد علو:المغرب قد يصبح مصدرا مضمونا لتزويد أوروبا بالطاقة. قال عنه الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور محسن الجعفري:السعودية ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط. هو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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