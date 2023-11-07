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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-يكشف-عن-انقلاب-محتمل-على-زيلينسكي-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1082896121.html
خبير يكشف عن انقلاب محتمل على زيلينسكي بعد فشل الهجوم المضاد
خبير يكشف عن انقلاب محتمل على زيلينسكي بعد فشل الهجوم المضاد
أكد النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد والسياسة الدولية التابعة للمعهد العالي للاقتصاد، إيغور كوفاليف، أن المسؤولين في كييف يدركون العواقب السياسية لفشل هجوم... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T10:06+0000
2023-11-07T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات كوفاليف خلال مقابلة حصرية مع راديو "سبوتنيك" قال خلالها، إنه "بعد اعتراف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بفشل الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني لم يقل أي شيء جديد، ولكن هناك رأي مفاده أن مقابلته مع مجلة الإيكونوميست ظهرت لسبب معين".وأضاف كوفاليف: "قبل ظهور المقال في مجلة الإيكونوميست كانت هناك مناقشات في الكونغرس الأمريكي حول ما إذا كان يجب الاستمرار في إرسال الأموال لأوكرانيا والأهم من ذلك، كيفية التحكم في الأموال، وما يتم تخصيصه مستمر منذ فترة طويلة"، مضيفا بالقول "أنا متأكد من أنه لو لم يفهم كبار السياسيين الأمريكيين بفشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لما ظهرت هذه المقابلة أبدا".وتابع كوفاليف بالقول إن انخفاض التمويل الأمريكي لأوكرانيا أمر لا مفر منه، فالأمريكيون لا يعطون أي شيء دون مقابل وإنهم يريدون تحقيق ربح من الأموال المستثمرة. ولكن هنا لا يوجد ربح لا اقتصادي ولا سياسي، الأموال تحترق فقط ولا توجد انتصارات للقوات المسلحة الأوكرانية.وأوضح الخبير: "أوكرانيا ليس لديها أي شيء تقدمه وأعتقد أنه سيكون هناك تفاهم على أن هذه ليست مجرد استثمارات محفوفة بالمخاطر، ولكنها استثمارات تؤدي إلى خسائر".وخلص كوفاليف بالقول: "ربما تكون مقابلة زالوجني بمثابة اختبار الوضع حول موضوع من سيأتي بعد زيلينسكي".
https://sputnikarabic.ae/20230812/زالوجني-يطلع-رئيس-الأركان-البريطاني-على-مجريات-الهجوم-المضاد-1080010568.html
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خبير يكشف عن انقلاب محتمل على زيلينسكي بعد فشل الهجوم المضاد

10:06 GMT 07.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد والسياسة الدولية التابعة للمعهد العالي للاقتصاد، إيغور كوفاليف، أن المسؤولين في كييف يدركون العواقب السياسية لفشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات كوفاليف خلال مقابلة حصرية مع راديو "سبوتنيك" قال خلالها، إنه "بعد اعتراف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بفشل الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني لم يقل أي شيء جديد، ولكن هناك رأي مفاده أن مقابلته مع مجلة الإيكونوميست ظهرت لسبب معين".
وأضاف كوفاليف: "قبل ظهور المقال في مجلة الإيكونوميست كانت هناك مناقشات في الكونغرس الأمريكي حول ما إذا كان يجب الاستمرار في إرسال الأموال لأوكرانيا والأهم من ذلك، كيفية التحكم في الأموال، وما يتم تخصيصه مستمر منذ فترة طويلة"، مضيفا بالقول "أنا متأكد من أنه لو لم يفهم كبار السياسيين الأمريكيين بفشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لما ظهرت هذه المقابلة أبدا".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
زالوجني يطلع رئيس الأركان البريطاني على مجريات "الهجوم المضاد"
12 أغسطس, 15:34 GMT
وتابع كوفاليف بالقول إن انخفاض التمويل الأمريكي لأوكرانيا أمر لا مفر منه، فالأمريكيون لا يعطون أي شيء دون مقابل وإنهم يريدون تحقيق ربح من الأموال المستثمرة. ولكن هنا لا يوجد ربح لا اقتصادي ولا سياسي، الأموال تحترق فقط ولا توجد انتصارات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضح الخبير: "أوكرانيا ليس لديها أي شيء تقدمه وأعتقد أنه سيكون هناك تفاهم على أن هذه ليست مجرد استثمارات محفوفة بالمخاطر، ولكنها استثمارات تؤدي إلى خسائر".
وخلص كوفاليف بالقول: "ربما تكون مقابلة زالوجني بمثابة اختبار الوضع حول موضوع من سيأتي بعد زيلينسكي".
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