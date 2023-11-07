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https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-يكشف-عن-تهديد-داخلي-مخيف-لزيلينسكي-يصل-إلى-حد-الانقلاب-1082886347.html
خبير يكشف عن تهديد داخلي مخيف لزيلينسكي يصل إلى حد الانقلاب
خبير يكشف عن تهديد داخلي مخيف لزيلينسكي يصل إلى حد الانقلاب
كشف مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، أن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، يشكّل تهديدًا حقيقيًا للرئيس الأوكراني الحالي، فلاديمير... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T06:08+0000
2023-11-07T06:08+0000
العالم
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وكتب بريان على مدونته الخاصة المتخصصة بالأسلحة و الشؤون الاستراتيجية: "إذا كان هناك تهديد حقيقي لزيلينسكي، فهو يأتي من بودانوف، وأي تحالف بينه وبين الجنرالات الأوكرانيين".واعتبر بريان أن مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، عنصران مهمان في أي تغيير للسلطة في أوكرانيا.ولفت الخبير إلى أنه يمكن للمتآمرين إجبار زيلينسكي على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا، أو استبداله برئيس آخر.وخلص بريان إلى أن "الاتجاه الحالي يؤدي إلى الأسوأ بالنسبة لزيلينسكي وأوكرانيا، والجنود في ساحة المعركة يعرفون ذلك بالفعل".
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العالم

خبير يكشف عن تهديد داخلي مخيف لزيلينسكي يصل إلى حد الانقلاب

06:08 GMT 07.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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كشف مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، أن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، يشكّل تهديدًا حقيقيًا للرئيس الأوكراني الحالي، فلاديمير زيلينسكي، ويمكن أن يقود مؤامرة من الجنرالات ضد الرئيس من أجل تحقيق السلام مع روسيا.
وكتب بريان على مدونته الخاصة المتخصصة بالأسلحة و الشؤون الاستراتيجية: "إذا كان هناك تهديد حقيقي لزيلينسكي، فهو يأتي من بودانوف، وأي تحالف بينه وبين الجنرالات الأوكرانيين".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
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04:56 GMT
واعتبر بريان أن مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، عنصران مهمان في أي تغيير للسلطة في أوكرانيا.
ولفت الخبير إلى أنه يمكن للمتآمرين إجبار زيلينسكي على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا، أو استبداله برئيس آخر.
وخلص بريان إلى أن "الاتجاه الحالي يؤدي إلى الأسوأ بالنسبة لزيلينسكي وأوكرانيا، والجنود في ساحة المعركة يعرفون ذلك بالفعل".
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