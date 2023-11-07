https://sputnikarabic.ae/20231107/خيارات-القمة-الإسلامية-في-الرياض-لوقف-الحرب-على-غزة-1082912070.html

خيارات القمة الإسلامية في الرياض لوقف الحرب على غزة

خيارات القمة الإسلامية في الرياض لوقف الحرب على غزة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة استثنائية لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أكثر من شهر على بدايتها. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T15:09+0000

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خيارات القمة الإسلامية في الرياض لوقف الحرب على غزة خيارات القمة الإسلامية في الرياض لوقف الحرب على غزة

القمة الاستثنائية تأتي بناء على دعوة من السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك في الـ12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ودعت منظمة التعاون الإسلامي في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، إلى وقف إطلاق النار فورا، وأصدرت بيانات مختلفة تنتقد استهداف المدنيين الفلسطينيين وتطالب بتحرك دولي لإغاثة المواطنين في القطاع.وتأخذ القمة أهمية كبرى إذ إنها سوف تأتي بعد يوم من قمة عربية لبحث نفس التطورات، مما يعطي زخما كبيرا على المستوى العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية.واعتبر دعوة السعودية لانعقاد القمة رسالة تبعثها الدول الإسلامية مجتمعة لوقف هذا العدوان غير المبرر، ومن المأمول أن تخرج القمة بقرارات جادة، موضحا أن المطالبات تتمثل في هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، خاصة وأن إسرائيل لن تنجح في أهدافها التي تروج لها.وأكد أنه لو تم ذلك لهرعت الولايات المتحدة التي تقود الحرب على غزة إلى أنهاء كافة العمليات العسكرية الجارية داخل القطاع.وأشار إلى أن غزة محتاجة إلى تحرك لوقف المجازر بحق الأطفال والنساء، مشددا على أن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب، نظرا للجاهزية الكبيرة التي أسست لها فصائل المقاومة في غزة.وأضاف أنه يأتي كمرحلة انتقال من الجهد العربي إلى الجهد الإسلامي، لأن الخطر واحد على كل الأطراف، وبدأ بتنسيق المواقف بين السعودية وإيران حول قضايا المنطقة، ومن المنتظر اتخاذ موقف سياسي موحد حول الملف الفلسطيني لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

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مساحة حرة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, аудио