https://sputnikarabic.ae/20231107/دعوات-أوكرانية-لمعاداة-جميع-الناطقين-بالروسية-في-صفوف-قوات-كييف-1082887121.html

دعوات أوكرانية لمعاداة جميع الناطقين بالروسية في صفوف قوات كييف

دعوات أوكرانية لمعاداة جميع الناطقين بالروسية في صفوف قوات كييف

صرّحت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني، إيرينا فاريون، أنه يجب اعتبار الأفراد العسكريين الناطقين بالروسية، الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T07:30+0000

2023-11-07T07:30+0000

2023-11-07T07:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ووصفت فاريون جميع الناطقين بالروسية بأنهم "سكان موسكو"، وأشارت إلى أن "القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، لا يعني الحصول على تساهل في تجاهل الدولة للغة الأوكرانية".ودعت إلى "احتقار كل من يتحدث الروسية" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وأشارت إلى أن "الجنود الأوكرانيين يجب أن ينظروا إلى كل سكان موسكو على أنهم أعداء".وبحسب ما كتبت صحيفة "سترانا" عبر "تلغرام"، فأن فاريون معروفة على نطاق واسع بتصريحاتها القومية، فقد اقترحت في السابق "التخلص" من السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا. ووفقا لها، من الضروري إنشاء كتيبة جيدة لهؤلاء المواطنين وإرسالهم لحفر الخنادق لـ"الجنود الأوكرانيين المقدسين".وفي وقت سابق، بدأ نظام الحكم الجديد في أوكرانيا، الموالي للغرب، حربه بإلغاء القانون، الذي يمنح اللغة الروسية امتيازًا في المناطق، التي ينطق 10 في المئة، على الأقل، من سكانها باللغة الروسية.واضطرت السلطة في كييف، إلى تعليق قرارها بشأن إلغاء القانون الصادر، في عام 2012، تحت ضغط مظاهرات الاحتجاج شرقي أوكرانيا، ولكن المحكمة الدستورية الأوكرانية فتحت الباب لتنفيذ هذا القرار، في عام 2018، عندما وصفته بأنه يتعارض مع قانون البلاد الأساسي.وواصل زيلينسكي، الذي أصبح رئيسا لأوكرانيا، في عام 2019، سياسة تقليل استخدام اللغة الروسية في المدارس الأوكرانية، فقد وقّع، في 13 مارس/آذار 2020، قانونا جديدا بشأن التعليم، يطالب بتقليص رقعة اللغة الروسية ولغات المجموعات الإثنية غير الأوكرانية الأخرى في البرامج التعليمية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-يكشف-عن-تهديد-داخلي-مخيف-لزيلينسكي-يصل-إلى-حد-الانقلاب-1082886347.html

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