https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-قادر-على-الوصول-لكل-مكان-في-الشرق-الأوسط-1082886759.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قادر على الوصول لكل مكان في الشرق الأوسط

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قادر على الوصول لكل مكان في الشرق الأوسط

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن "الجيش على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى". 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T06:51+0000

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وقال هاليفي خلال زيارته مقر سرب "أدير" لمقاتلات "إف 35"، في رسالة لكل دول المنطقة، التي تهدد بفتح جبهة ضد إسرائيل، إن "سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط، وأن هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في المنطقة"، حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.وتابع، بالقول: "أنهينا شهرا من الحرب، وألحقنا الأذى الكثير بحماس وبقيادة حماس وبالمخربين ودمرنا بنية حماس التحتية في غزة، ونحن كل الوقت في جاهزية لمناطق أخرى".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/إيران-ترد-على-نفي-أمريكا-أرسلتم-إلينا-رسالة-عن-هدنة-في-غزة-لكنكم-تكذبون-1082886552.html

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