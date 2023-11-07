https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-الوزارء-الإسرائيلي-السابق-يحذر-من-نفاذ-الوقت-لتنفيذ-مهمة-الجيش-في-غزة-1082898045.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ويجب أن تكتمل، خلال... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:31+0000
2023-11-07T11:31+0000
2023-11-07T12:01+0000
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وقال باراك: "من الواضح أن النافذة تضيق، من الواضح أننا نتجه نحو احتكاك مع الأميركيين بشأن الهجوم. لا تستطيع أمريكا أن تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، لكن لا يمكننا أن نتجاهلهم".وتابع، قائلا: "سيتعين علينا أن نتقبل المطالب الأمريكية في غضون الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وربما أقل".ووفقا له، هناك حاجة إلى أشهر أو حتى سنة، لهزيمة حركة "حماس" الفلسطينية بشكل كامل، وشدد باراك على أن الدعم الغربي يضعف بسبب مقتل مدنيين في غزة، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب أكبر وكارثية في المنطقة.وأضاف باراك: "نخسر الرأي العام في أوروبا، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، سنبدأ في خسارة حكومات في أوروبا. وفي أسبوع آخر، ستظهر التوترات مع الأميركيين إلى السطح".وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، وفقا لباراك، فإنه "من أجل تغيير المشهد السياسي، يمكن للقوات العربية المتعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231107/فلسطين-نتنياهو-يستغل-حجة-الدفاع-عن-النفس-لارتكاب-المجازر-والإبادة-الجماعية-في-غزة-1082897496.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة
11:31 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ويجب أن تكتمل، خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، بسبب الاستياء المتزايد من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال باراك: "من الواضح أن النافذة تضيق، من الواضح أننا نتجه نحو احتكاك مع الأميركيين بشأن الهجوم. لا تستطيع أمريكا أن تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، لكن لا يمكننا أن نتجاهلهم".
وتابع، قائلا: "سيتعين علينا أن نتقبل المطالب الأمريكية في غضون الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وربما أقل".
ووفقا له، هناك حاجة إلى أشهر أو حتى سنة، لهزيمة حركة "حماس" الفلسطينية بشكل كامل، وشدد باراك على أن الدعم الغربي يضعف بسبب مقتل مدنيين في غزة، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب أكبر وكارثية في المنطقة.
وأضاف باراك: "نخسر الرأي العام في أوروبا، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، سنبدأ في خسارة حكومات في أوروبا. وفي أسبوع آخر، ستظهر التوترات مع الأميركيين إلى السطح".
وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، وفقا لباراك، فإنه "من أجل تغيير المشهد السياسي، يمكن للقوات العربية المتعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية".