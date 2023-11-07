عربي
الجيش الروسي يدمر 5 تجمعات مؤللة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-الوزارء-الإسرائيلي-السابق-يحذر-من-نفاذ-الوقت-لتنفيذ-مهمة-الجيش-في-غزة-1082898045.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ويجب أن تكتمل، خلال... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:31+0000
2023-11-07T12:01+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العالم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082056985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42c29efa0039ad207e8c3df81f388b31.jpg
وقال باراك: "من الواضح أن النافذة تضيق، من الواضح أننا نتجه نحو احتكاك مع الأميركيين بشأن الهجوم. لا تستطيع أمريكا أن تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، لكن لا يمكننا أن نتجاهلهم".وتابع، قائلا: "سيتعين علينا أن نتقبل المطالب الأمريكية في غضون الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وربما أقل".ووفقا له، هناك حاجة إلى أشهر أو حتى سنة، لهزيمة حركة "حماس" الفلسطينية بشكل كامل، وشدد باراك على أن الدعم الغربي يضعف بسبب مقتل مدنيين في غزة، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب أكبر وكارثية في المنطقة.وأضاف باراك: "نخسر الرأي العام في أوروبا، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، سنبدأ في خسارة حكومات في أوروبا. وفي أسبوع آخر، ستظهر التوترات مع الأميركيين إلى السطح".وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، وفقا لباراك، فإنه "من أجل تغيير المشهد السياسي، يمكن للقوات العربية المتعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231107/فلسطين-نتنياهو-يستغل-حجة-الدفاع-عن-النفس-لارتكاب-المجازر-والإبادة-الجماعية-في-غزة-1082897496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082056985_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8ece780bc7cd2aa67a16d703da4dfb49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يحذر من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة

11:31 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 07.11.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ويجب أن تكتمل، خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، بسبب الاستياء المتزايد من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال باراك: "من الواضح أن النافذة تضيق، من الواضح أننا نتجه نحو احتكاك مع الأميركيين بشأن الهجوم. لا تستطيع أمريكا أن تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، لكن لا يمكننا أن نتجاهلهم".
وتابع، قائلا: "سيتعين علينا أن نتقبل المطالب الأمريكية في غضون الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وربما أقل".
ووفقا له، هناك حاجة إلى أشهر أو حتى سنة، لهزيمة حركة "حماس" الفلسطينية بشكل كامل، وشدد باراك على أن الدعم الغربي يضعف بسبب مقتل مدنيين في غزة، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب أكبر وكارثية في المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
فلسطين: نتنياهو يستغل حجة الدفاع عن النفس لارتكاب "المجازر والإبادة الجماعية" في غزة
11:13 GMT
وأضاف باراك: "نخسر الرأي العام في أوروبا، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، سنبدأ في خسارة حكومات في أوروبا. وفي أسبوع آخر، ستظهر التوترات مع الأميركيين إلى السطح".
وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، وفقا لباراك، فإنه "من أجل تغيير المشهد السياسي، يمكن للقوات العربية المتعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 07:38 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала