https://sputnikarabic.ae/20231107/رئيس-حزب-شاس-الإسرائيلي-قللنا-من-قدرة-حماس-العسكرية-1082926019.html

رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي: قللنا من قدرة "حماس" العسكرية

رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي: قللنا من قدرة "حماس" العسكرية

اعترف آرييه درعي، رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتقليل بلاده من القدرة العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T21:51+0000

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وأجرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع درعي، عضو الكنيست، أوضح من خلالها أن إسرائيل قللت أو استهانت بقدرة حركة حماس العسكرية، مضيفا أنه اعتقد أن الجيش الإسرائيلي هو الأقوى.وأكد رئيس حزب "شاس" اليميني المتطرف أن بلاده سجلت حالة من الفشل أمام حركة حماس، ليس لجهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" وحده، بل الحكومة والجيش الإسرائيليين أيضا.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها نجحوا بتدمير 15 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا شمالي قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وقال أبو عبيدة، في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".كما وأعلنت "كتائب القسام" إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب وضواحيها.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس