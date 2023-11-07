https://sputnikarabic.ae/20231107/رجل-أعمال-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-إلغاء-زيلينسكي-للانتخابات-الرئاسية-في-بلاده-1082885584.html
رجل أعمال يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية في بلاده
رجل أعمال يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية في بلاده
كشف رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر الشركات المتخصصة بحفظ البيانات، أن عملية إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا متعمدة وتم التنسيق على... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T04:56+0000
2023-11-07T04:56+0000
2023-11-07T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب رجل الأعمال الألماني، كيم دوتكوم، على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تدرك الولايات المتحدة الأمريكية جيدا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يتمكن من الفوز في الانتخابات، لذا تغض واشنطن الطرف عن انتهاك سلطات كييف للأسس الديمقراطية".وأضاف دوتكوم، قائلا: "زيلينسكي يلغي الانتخابات مرة أخرى، وتقوم حكومة الولايات المتحدة بإخبار العالم أن الحرب بالوكالة تهدف إلى حماية الديمقراطية"، مضيفا، بالقول: "إنهم يعرفون أن دميتهم لن تفوز في الانتخابات المقبلة".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم أمس الاثنين، أن "زمن الانتخابات الرئاسية في البلاد لم يحن بعد".
https://sputnikarabic.ae/20231106/سياسي-فرنسي-يرد-على-تصريحات-زيلينسكي-ما-هو-نوع-اللعبة-التي-تفعلها-1082870642.html
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العالم
رجل أعمال يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية في بلاده
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كشف رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر الشركات المتخصصة بحفظ البيانات، أن عملية إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا متعمدة وتم التنسيق على إعلانها مع واشنطن، وذلك بهدف ضمان بقاء زيلينسكي رئيسا للبلاد.
وكتب رجل الأعمال الألماني، كيم دوتكوم، على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تدرك الولايات المتحدة الأمريكية جيدا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يتمكن من الفوز في الانتخابات، لذا تغض واشنطن الطرف عن انتهاك سلطات كييف للأسس الديمقراطية".
وأضاف دوتكوم، قائلا: "زيلينسكي يلغي الانتخابات مرة أخرى، وتقوم حكومة الولايات المتحدة بإخبار العالم أن الحرب بالوكالة تهدف إلى حماية الديمقراطية"، مضيفا، بالقول: "إنهم يعرفون أن دميتهم لن تفوز في الانتخابات المقبلة".
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم أمس الاثنين، أن "زمن الانتخابات الرئاسية في البلاد لم يحن بعد".