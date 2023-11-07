https://sputnikarabic.ae/20231107/صانع-حقيبة-نادية-لطفي-يروي-لـسبوتنيك-كيف-أعادت-المقاطعة-الحياة-للصناعة-المصرية-صور-وفيديو-1082904235.html

صانع حقيبة نادية لطفي يروي لـ"سبوتنيك" كيف أعادت "المقاطعة" الحياة للصناعة المصرية... صور وفيديو

صانع حقيبة نادية لطفي يروي لـ"سبوتنيك" كيف أعادت "المقاطعة" الحياة للصناعة المصرية... صور وفيديو

في حي البساتين بالعاصمة المصرية القاهرة، تقع ورشة، مجدي الأنصاري، أحد أقدم حرفيي المشغولات والمصنوعات الجلدية، الذي بدأ المهنة منذ ما يزيد على 40 عاما.‏ 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T14:14+0000

2023-11-07T14:14+0000

2023-11-07T14:14+0000

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وعندما التقته "سبوتنيك" كانت تعتلي وجهه ابتسامة، مستبشرا بالتوجه الجديد للمستهلك المصري في الإقبال على شراء المنتجات المحلية، بعد مقاطعة العديد من المواطنين للمنتجات الأجنبية، إثر تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية."الحرفة أفضل من العمل الوظيفي"بدأت قصة مجدي الأنصاري مع حرفة منتجات الجلود، في ورشة والده، بستينيات القرن الماضي، والتي أكد أنه أعجب بها للغاية، عندما كان يرى الفنانة المصرية الراحلة، نادية لطفي، إلى جانب شخصيات شهيرة، وهم يزورون المحل لدى والده لكي يصنع لهم حقائب يد.ويضيف متذكرا: "كان الزائرون يمنحونني بقشيشا، وعندما تخرجت التحقت بالعمل في وزارة التربية والتعليم، إلا أنني لم أتحمل العمل الوظيفي، وطلبت إجازة لمدة عام من دون راتب، وقررت السير على نهج والدي، بالاحتراف في صناعة الجلود".الجلد الصناعي في مواجهة الطبيعيلكن يشير هنا إلى أن "سوق صناعة الجلد الطبيعي واجه ركودا، مع ظهور الجلد الصناعي، وفتح الدولة المصرية لباب الاستيراد، وعلى إثره بدأ الحرفيين الذين يعملون لدى والده في فتح ورش لتصنيع المنتجات من الجلود الصناعية، بينما أغلق أصحاب ورش الجلد الطبيعي أبوابها واتجهوا لفتح مكاتب استيراد المنتجات الجلدية المصنعة بالخارج".ويوضح مجدي الأنصاري: "لقد كانت المنافسة مع المنتج المستورد مستحيلة، وهو ما ترتب عليه ركود سوق التصنيع في مصر، لكن من استطاع الصمود في النهاية هو الأصلح، وكذلك من تعلم الحرفة بصورة صحيحة، وأحب العمل بها، ولم تضطره الظروف لإغلاق ورشته، والعمل بمصنع أو ورش جلد صناعي أو بالاستيراد".عيوب الجلود الصناعيةأكد مجدي الأنصاري أن "انتشار ورش الجلد الصناعي أدى لانخفاض جودة المنتج، وذلك لأن الجميع كان يبحث عن التوفير والمكسب الكبير، فالحقيقة أن المنتج أصبح رديئا للغاية، ولا يرضي المستهلك الذي يبحث فقط عن السعر القليل، فالمنتج الجلدي يفسد منه قبل مرور شهور".المقاطعة والأمل في الطبقة المتوسطةأعرب مجدي الأنصاري عن تفاؤله بالطبقة المتوسطة في إحياء الإقبال على شراء منتجات الجلود الطبيعية من جديد، بعد رواج مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية في الوقت الحالي، وذلك لأنها تشكل "قوة كبيرا جدا"، وفق تعبيره.وفيما أشار إلى أن هناك طبقات أعلى لا تفكر في مقاطعة المنتجات الغربية، إلا أنه طالب بضرورة سير الغالبية خلف تشجيع المستهلك المصري لشراء منتج بلده، سواء في قطاعات المأكولات أو الملابس أو المنتجات الجلدية والصناعات اليدوية.تماسيح وثعابينيعمل مجدي الأنصاري في جميع أنواع الجلود، لكن أكثر ما يثير الانتباه هو جلود التماسيح والثعبان التي يعمل بها، ويخزنها بورشته الصغيرة.ويقول: "لقد ارتفعت الأسعار جدا، إذ أن سعر متر جلد الثعبان كان يبدأ من 150 جنيها مصريا، لكم الآن أصبح يصل إلى آلاف جنيه للمتر الواحد".

https://sputnikarabic.ae/20231104/الغرف-التجارية-المصرية-تناشد-المواطنين-بعدم-مقاطعة-منتجات-استهلاكية-بسبب-إسرائيل-1082808568.html

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