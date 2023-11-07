https://sputnikarabic.ae/20231107/صحيفة-تركية-كشفت-سبب-رفض-وزير-الخارجية-التركي-معانقة-نظيره-الأمريكي-1082899309.html
صحيفة تركية تكشف سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة نظيره الأمريكي
صحيفة تركية تكشف سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة نظيره الأمريكي
كشفت صحيفة تركية عن سبب رفض وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، معانقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير إلى تركيا. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T12:07+0000
2023-11-07T12:07+0000
2023-11-07T12:18+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن ما حصل يعود إلى "عدم لباقة" من جانب الوزير الأمريكي قبل حصول اللقاء، حيث وصلت سيارة الوزير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية التركية، لكنه لم يترجل من السيارة نظرا لوجود مكالمة هاتفية لديه.وبحسب الصحيفة التركية، انتظر الوزير التركي فيدان الوزير الأمريكي لاستقباله وزيرا زائرا أمام باب الوزارة حسب البروتوكول، لكن بلينكن تأخر لدقائق عدة للخروج من سيارته، الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة الوزير التركي، الذي عاد إلى داخل مبنى الوزارة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تركية تكشف سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة نظيره الأمريكي
12:07 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة تركية عن سبب رفض وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، معانقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير إلى تركيا.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن ما حصل يعود إلى "عدم لباقة" من جانب الوزير الأمريكي قبل حصول اللقاء، حيث وصلت سيارة الوزير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية التركية، لكنه لم يترجل من السيارة نظرا لوجود مكالمة هاتفية لديه.
وبحسب الصحيفة التركية، انتظر الوزير التركي فيدان الوزير الأمريكي لاستقباله وزيرا زائرا أمام باب الوزارة حسب البروتوكول، لكن بلينكن تأخر لدقائق عدة للخروج من سيارته، الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة الوزير التركي، الذي عاد إلى داخل مبنى الوزارة.