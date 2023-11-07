https://sputnikarabic.ae/20231107/ضابط-مخابرات-أمريكي-زيلينسكي-قد-يثير-انقلابا-عسكريا-في-أوكرانيا-1082913137.html
ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي قد يثير انقلابا عسكريا في أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي قد يثير انقلابا عسكريا في أوكرانيا
صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق، لاري جونسون، بأن تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي يمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T15:31+0000
2023-11-07T15:31+0000
2023-11-07T15:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بدأ زيلينسكي في إقالة الجنرالات وكبار العسكريين. أعتقد أن هذا هو الطريق إلى الانقلاب".وأضاف: "قد تقول القوات المسلحة الأوكرانية في مرحلة ما: انتظر لحظة، لن نسمح لهذا المهرج بإرسالنا إلى الموت".ووفقا له، فإن أوكرانيا تدرك أنها لم تعد في دائرة اهتمام واشنطن. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن رئيس الجمهورية كان بعيدًا جدًا عن الواقع، نافيا الوضع الصعب على خط المواجهة.وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني: "القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة ودولا أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20231107/برلماني-أوكراني-سابق-يلمح-إلى-تورط-زيلينسكي-باغتيال-نائب-قائد-القوات-الأوكرانية-1082893617.html
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روسيا, العالم
ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي قد يثير انقلابا عسكريا في أوكرانيا
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صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق، لاري جونسون، بأن تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي يمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بدأ زيلينسكي في إقالة الجنرالات وكبار العسكريين. أعتقد أن هذا هو الطريق إلى الانقلاب".
وأضاف: "قد تقول القوات المسلحة الأوكرانية في مرحلة ما: انتظر لحظة، لن نسمح لهذا المهرج بإرسالنا إلى الموت".
ووفقا له، فإن أوكرانيا تدرك أنها لم تعد في دائرة اهتمام واشنطن. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن رئيس الجمهورية كان بعيدًا جدًا عن الواقع، نافيا الوضع الصعب على خط المواجهة.
وأوضح جونسون: "أوكرانيا لا تتقدم، بل تتراجع. ليس لديها قوة بشرية وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".
وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني: "القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق".
واعترف بأنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، التي كانت متوقعة منه في الغرب.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة ودولا أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع.