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https://sputnikarabic.ae/20231107/طبيب-روسي-يكشف-طريقة-لتجنب-الإصابة-خلال-ممارسة-الرياضة--1082897693.html
طبيب روسي يكشف طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة
طبيب روسي يكشف طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة
كشف الطبيب الروسي المختص بأمراض العظام، مكسيم ساوتين، طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:22+0000
2023-11-07T11:22+0000
مجتمع
رياضة
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وقال ساوتين: "الطريقة الأبسط لتجنب الإصابات في صالة الألعاب الرياضية هي الإحماء".واستشهد ساوتين وفق تقرير نشره موقع "NEWS.ru" بعضلات الساق كمثال. ووفقا له، فإن افتقارها إلى المرونة يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة في القدم.وأشار ساوتين إلى أن "العلاج في مثل هذه الحالات غالباً ما يكون طويلاً".وفي وقت سابق، ذكر مدرب اللياقة البدنية، ستانيسلاف باخوموف، طرقًا لتجنب الإصابات في أثناء القيام بالتمارين البدنية. ووفقا له، من المهم الحفاظ على الوضع الصحيح في أثناء التدريب.
https://sputnikarabic.ae/20231031/رسميا-رئيس-فيفا-يعلن-إقامة-كأس-العالم-2034-في-السعودية-1082680518.html
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رياضة
رياضة

طبيب روسي يكشف طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة

11:22 GMT 07.11.2023
تمارين رياضية للسيدات
تمارين رياضية للسيدات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
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كشف الطبيب الروسي المختص بأمراض العظام، مكسيم ساوتين، طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.
وقال ساوتين: "الطريقة الأبسط لتجنب الإصابات في صالة الألعاب الرياضية هي الإحماء".

وتابع: "من الضروري زيادة تدفق الدم وتحسين مرونة الأنسجة الرخوة قبل التمرين، وأنه كلما زاد عمر الشخص، أصبحت عملية الإحماء أكثر أهمية".

واستشهد ساوتين وفق تقرير نشره موقع "NEWS.ru" بعضلات الساق كمثال. ووفقا له، فإن افتقارها إلى المرونة يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة في القدم.
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وأشار ساوتين إلى أن "العلاج في مثل هذه الحالات غالباً ما يكون طويلاً".
وفي وقت سابق، ذكر مدرب اللياقة البدنية، ستانيسلاف باخوموف، طرقًا لتجنب الإصابات في أثناء القيام بالتمارين البدنية. ووفقا له، من المهم الحفاظ على الوضع الصحيح في أثناء التدريب.
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