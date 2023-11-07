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https://sputnikarabic.ae/20231107/قائد-سلاح-الجو-الألماني-يتبرع-بدمه-للجنود-الإسرائيليين-صورة-1082897901.html
قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه للجنود الإسرائيليين.. صورة
قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه للجنود الإسرائيليين.. صورة
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة لقائد سلاح الجو الألماني، إنغو غيرهارتس، يقوم بالتبرع للدم للجيش الإسرائيلي. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T11:27+0000
2023-11-07T11:27+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد سلاح الجو الألماني وصل أمس الاثنين إلى تل أبيب في زيارة تضامن مع إسرائيل وشعبها.وأشارت وسائل الإعلام أن غيرهارتس التقى بوزير الدفاع غالانت وقائد القوات الجوية الإسرائيليةوكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن أن برلين تعتبر أن "كل من يهاجم اليهود في ألمانيا كأنه يهاجمهم جميعا". ودعا شولتس في تصريحات صحفية إلى حماية اليهود في مواجهة الحوادث المعادية للسامية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه للجنود الإسرائيليين.. صورة

11:27 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة لقائد سلاح الجو الألماني، إنغو غيرهارتس، يقوم بالتبرع للدم للجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد سلاح الجو الألماني وصل أمس الاثنين إلى تل أبيب في زيارة تضامن مع إسرائيل وشعبها.
وأشارت وسائل الإعلام أن غيرهارتس التقى بوزير الدفاع غالانت وقائد القوات الجوية الإسرائيلية
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن أن برلين تعتبر أن "كل من يهاجم اليهود في ألمانيا كأنه يهاجمهم جميعا". ودعا شولتس في تصريحات صحفية إلى حماية اليهود في مواجهة الحوادث المعادية للسامية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".
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