https://sputnikarabic.ae/20231107/كتيبة-مشاة-روسية-تدمر-نقاطا-أوكرانية-بعملية-جريئة-فيديو-1082892647.html
كتيبة مشاة روسية تدمر آليتين عسكريتين أوكرانيتين بعملية جريئة... فيديو
كتيبة مشاة روسية تدمر آليتين عسكريتين أوكرانيتين بعملية جريئة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، لهجوم على معقل أوكراني، أدى إلى تدمير آلية عسكرية ودبابة تابعتين... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T07:42+0000
2023-11-07T07:42+0000
2023-11-07T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
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وبحسب المشاهد المنشورة، يظهر العمل القتالي للمجموعة الهجومية من مظليي "إيفانوفو" بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مزارع الغابات شمال أرتيوموفسك.ووفقا للدفاع الروسية، فأن "اقترب جنود المشاة كجزء من مجموعات هجومية صغيرة من عدة اتجاهات بهدوء من معقل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لبيانات المخابرات، إذ كانت إحدى الوحدات الأوكرانية تستعد للتحرك نحو مواقعنا الدفاعية".وأضافت الدفاع الروسية: "خلال المعركة، تمكن المظليون الروس من تدمير دبابة ومركبة قتالية مدرعة، ثم تحصنت وحداتنا في مواقع العدو المنسحب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
كتيبة مشاة روسية تدمر آليتين عسكريتين أوكرانيتين بعملية جريئة... فيديو
07:42 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، لهجوم على معقل أوكراني، أدى إلى تدمير آلية عسكرية ودبابة تابعتين لنظام كييف على محور أرتيوموفسك.
وبحسب المشاهد المنشورة، يظهر العمل القتالي للمجموعة الهجومية من مظليي "إيفانوفو" بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مزارع الغابات شمال أرتيوموفسك.
ووفقا للدفاع الروسية، فأن "اقترب جنود المشاة كجزء من مجموعات هجومية صغيرة من عدة اتجاهات بهدوء من معقل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لبيانات المخابرات، إذ كانت إحدى الوحدات الأوكرانية تستعد للتحرك نحو مواقعنا الدفاعية".
وأضافت الدفاع الروسية: "خلال المعركة، تمكن المظليون الروس من تدمير دبابة ومركبة قتالية مدرعة، ثم تحصنت وحداتنا في مواقع العدو المنسحب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.