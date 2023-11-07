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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/كتيبة-مشاة-روسية-تدمر-نقاطا-أوكرانية-بعملية-جريئة-فيديو-1082892647.html
كتيبة مشاة روسية تدمر آليتين عسكريتين أوكرانيتين بعملية جريئة... فيديو
كتيبة مشاة روسية تدمر آليتين عسكريتين أوكرانيتين بعملية جريئة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، لهجوم على معقل أوكراني، أدى إلى تدمير آلية عسكرية ودبابة تابعتين... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T07:42+0000
2023-11-07T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
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وبحسب المشاهد المنشورة، يظهر العمل القتالي للمجموعة الهجومية من مظليي "إيفانوفو" بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مزارع الغابات شمال أرتيوموفسك.ووفقا للدفاع الروسية، فأن "اقترب جنود المشاة كجزء من مجموعات هجومية صغيرة من عدة اتجاهات بهدوء من معقل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لبيانات المخابرات، إذ كانت إحدى الوحدات الأوكرانية تستعد للتحرك نحو مواقعنا الدفاعية".وأضافت الدفاع الروسية: "خلال المعركة، تمكن المظليون الروس من تدمير دبابة ومركبة قتالية مدرعة، ثم تحصنت وحداتنا في مواقع العدو المنسحب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا

كتيبة مشاة روسية تدمر آليتين عسكريتين أوكرانيتين بعملية جريئة... فيديو

07:42 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 07.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، لهجوم على معقل أوكراني، أدى إلى تدمير آلية عسكرية ودبابة تابعتين لنظام كييف على محور أرتيوموفسك.
وبحسب المشاهد المنشورة، يظهر العمل القتالي للمجموعة الهجومية من مظليي "إيفانوفو" بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مزارع الغابات شمال أرتيوموفسك.
ووفقا للدفاع الروسية، فأن "اقترب جنود المشاة كجزء من مجموعات هجومية صغيرة من عدة اتجاهات بهدوء من معقل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لبيانات المخابرات، إذ كانت إحدى الوحدات الأوكرانية تستعد للتحرك نحو مواقعنا الدفاعية".
وأضافت الدفاع الروسية: "خلال المعركة، تمكن المظليون الروس من تدمير دبابة ومركبة قتالية مدرعة، ثم تحصنت وحداتنا في مواقع العدو المنسحب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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