https://sputnikarabic.ae/20231107/لابيد-السيطرة-الأمنية-في-قطاع-غزة-يجب-أن-تكون-بيد-الجيش-الإسرائيلي-1082893387.html

لابيد: السيطرة الأمنية في قطاع غزة يجب أن تكون بيد الجيش الإسرائيلي

لابيد: السيطرة الأمنية في قطاع غزة يجب أن تكون بيد الجيش الإسرائيلي

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على "ضرورة تولي السلطة الفلسطينية، السيطرة (الإدارية) على قطاع غزة، بعد تحقيق النصر على حركة حماس". 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T08:12+0000

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وقال لابيد في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن "السيطرة الأمنية في قطاع غزة، يجب أن تكون بيد الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا، بالقول: "غير ذلك لن نطالب بعودة سكان مستوطنات الغلاف".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن بلاده ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة، لفترة غير محددة، بعد الحرب مع حركة "حماس".وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية: "عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، ما نحصل عليه هو اندلاع إرهاب حماس بمستوى لا يمكننا تصوره".وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة، إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/إيران-ترد-على-نفي-أمريكا-أرسلتم-إلينا-رسالة-عن-هدنة-في-غزة-لكنكم-تكذبون-1082886552.html

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