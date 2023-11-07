https://sputnikarabic.ae/20231107/لا-وقف-لإطلاق-النار-السعودية-تعلن-نتائج-المفاوضات-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع---عاجل-1082916314.html

لا وقف لإطلاق النار... السعودية تعلن نتائج المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

لا وقف لإطلاق النار... السعودية تعلن نتائج المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعربت السعودية والولايات عن أسفهما لعدم توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدين التزام طرفي... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T16:29+0000

2023-11-07T16:29+0000

2023-11-07T16:48+0000

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وقال بيان عن محادثات جدة نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن العمل في محادثات جدة تركز على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات.وأضاف البيان أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تلتزم بالالتزامات التالية:وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص:من جانبهما، أعلنت الرياض وواشنطن عن أسفهما لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع.وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231106/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-امتلاك-أوراق-تفاوض-جديدة-وراء-التصعيد-بين-الجيش-والدعم-السريع-في-السودان-1082879184.html

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار